De olifant in de kamer van de klimaatcrisis: de fossiele brandstofindustrie blijft gouden zaken doen

Barbara Debusschere is journalist bij De Morgen.

Wereldwijd waren de afgelopen drie maanden de heetste ooit gemeten, meldt Copernicus, de Europese dienst voor aardobservatie. Terwijl sommigen glunderend afkondigen dat onze kust ‘de nieuwe Mediterranée’ wordt, moesten duizenden mensen deze zomer ondervinden hoe vernielend de recordhittes, -droogtes, -regenval en -stormen zijn.

Temperaturen die flirten met de 50 graden in onder andere de VS, China en Iran leggen het leven lam. Ongeziene bosbranden in Canada, op de Canarische eilanden en Hawaï en in Griekenland, dat nu ook massale regenval te slikken krijgt, vegen enorme lappen natuur weg en zetten levens op hun kop, om nog maar te zwijgen over de vele doden.

Neem de Canadese branden. Daardoor is al 15 miljoen hectare of bijna vijf keer België in rook opgegaan. Meer dan dertigduizend mensen zijn geëvacueerd. Eén zware week van die branden, die al sinds april duren, kost het land naar schatting 1,28 miljard dollar alleen al door de ziektes als gevolg van de enorme rookontwikkeling. Tegen eind juli was er door de branden al 290 miljoen ton aan CO 2 vrijgekomen, meer dan de helft van Canada’s jaarlijkse uitstoot.

Ja, voor de mens zoveel CO 2 begon uit te stoten was er ook soms een hittegolf of een bosbrand. Maar het aantal, de frequentie en de intensiteit van de weerrampen zijn ongezien en lopen volledig in lijn met de stijgende CO 2 -uitstoot.

Onderzoek laat ook steeds duidelijker zien hoeveel waarschijnlijker de weerextremen zijn door de klimaatverandering. De Canadese bosbranden werden bijvoorbeeld twee keer zo waarschijnlijk, de hittegolven in Noord-Amerika en Europa deze zomer waren er wellicht niet geweest zonder de opwarming van de aarde.

Door de cascade aan extreem weer gaan woorden als ‘extreem’, ‘ongezien’, en ‘record’ intussen hol klinken. VN-secretaris-generaal António Guterres haalt dan maar opnieuw zijn verbale bokshandschoenen boven en zegt: “De ineenstorting van het klimaat is begonnen.”

Maar wat veel meer nodig is dan straffe termen is actie. Gelukkig zien we die nu steeds meer. Zo gaat ook de groene transitie onverwacht spectaculair snel. Maar er is een olifant in de kamer waardoor ze wordt afgeremd: de fossiele brandstofindustrie blijft gouden zaken doen.

Even onrustwekkend als de klimaatcrisis zelf is het feit dat er nieuwe olie- en gasvelden bij komen en dat er over een geleidelijke afbouw van fossiele energie nog altijd geen internationale harde afspraken zijn. Het is zeer de vraag of de G20 dit weekend in Delhi dat zal veranderen. Idem voor de VN-klimaatconferentie eind dit jaar in Dubai, met nota bene een oliebons als voorzitter.

Even relevant als de zomerse hitterecords is daarom nog een ander record waarover het Internationaal Monetair Fonds zonet rapporteerde: in 2022 is 7 biljoen dollar, of 13 miljoen dollar per minuut, aan subsidies naar de fossiele brandstofindustrie gegaan. Stel je voor wat we met zelfs maar een deel van dat geld zouden kunnen doen om de groene transitie tot ongeziene recordsnelheden te stuwen.