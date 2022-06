De Oekraïense dichteres begon honderduit te vertellen. Toen plots, het was al diep in nacht, viel ze stil

Maud Vanhauwaert is columnist.

Op een internationaal poëziefestival in Bremen ontmoette ik een Oekraïense dichteres. De hele avond stond ze stilletjes voorovergebogen boven haar gsm, in contact met haar thuisfront. Alleen tijdens haar voordracht keek ze even op. Na onze optredens gingen we met wat dichters nog iets drinken op het voor de rest lege terras van ons hotel. Daar begon de Oekraïense plots honderduit te vertellen. Over hoe er bijna elke week iemand sterft die ze persoonlijk kent. Over hoe er in haar ouderlijk huis nu Russische soldaten wonen en over hoe je molotovcocktails maakt. Een dichteres die molotovcocktails maakt, in mijn hoofd kreeg ik het niet gerijmd. Ze vertelde ook dat ze sinds kort helemaal anders kijkt naar licht. “Licht is te mijden, want als er licht brandt in je huis, maak je van jezelf een target.” Toen plots, het was al diep in nacht, viel ze stil. Daar zaten we, op een verlaten terras. Een handvol dichters zonder woorden. Het kaarsje op onze tafel doofde en niemand stak het aan.