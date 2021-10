Saskia de Coster is auteur en writer in residence aan de KU Leuven.

Leeftijd wordt the new black. Er is zoveel age shaming, zoveel wat ons verdeelt als het om leeftijd gaat, zoveel rechten die geschonden worden dat er nog wat in het bodemloze vat Verontwaardiging mag overblijven om de strijd aan te gaan tegen onfaire behandeling op basis van leeftijd. Probleem: de getroffenen hebben vaak geen eigen stem, omdat ze te oud zijn, of te jong.

In Nederland is nogal wat ophef ontstaan; foto’s van de zestienjarige prinses Alexia die zich op een feestje uitleeft in een rode kanten body en zwarte minirok, zijn online gegooid. Het is verboden om onofficiële foto’s van het Nederlandse koningshuis te verspreiden, en dat is ‘bijzonder van toepassing op minderjarige leden van het Koninklijke Huis’. Laten we, in deze tijden van egalitarisme, het even opentrekken naar alle minderjarigen.

We leven in een beeldcultuur en daar staat het recht op beeldprivacy erg onder druk. De obsessie met beeld en de problematisering van het ouderschap vormen samen een sterke cocktail. Veel ouders tonen graag hoe goed of hoe stuntelig ze het doen met hun kroost, ze kleuren beige van trots of ze hebben een parental burn-out, het kan allemaal in beeld worden gevat en verspreid.

Mensen besteden niet enkel hun data online uit, geen verrassing daar, maar vaak ook het beeld van hun kind. De beelden van je kinderen online verspreiden, het is een keuze. Een kindertijd hangt aaneen van de kleine en grote keuzes die in plaats van een kind worden beslist: waar het woont, bij wie het opgroeit, welke steunzolen het draagt.

De keuze om een minderjarig kind op socials te zetten, heeft een aantal interessante gevolgen. Niet in de eerste plaats om wat er met het beeld zal gebeuren. Er is sprake van een nieuwe preutsheid. Er wordt geopperd dat de schuld ligt bij dat olijke duo religieus puritanisme en oversekstheid. Kinderen, en wat mij betreft vooral naakte kinderen, zijn gewoon prachtig in al hun variatie. Ik vind het verontrustend dat de foto’s van Sally Mann uit de jaren tachtig van haar naakte kinderen op het platteland nu gecensureerd worden. Evil is in the eye of the beholder.

In kleedkamers willen kinderen hun onderbroek niet meer uittrekken of ze vinden de blote armen van hun ouders op straat aanstootgevend. Sommigen wijzen met de vinger naar de islam en het bedekken van het vrouwelijke lichaam daar als teken van geloof. Wat meer van tel lijkt: het besef voor het kind zelf dat je beeld de hele tijd vastgelegd en verspreid kan worden onder mensen die je ouders misschien kennen maar jij niet, wereldwijd. Mogelijk stresserend.

Jezelf bedekken is dan een reactie, een beschermingsmechanisme van kinderen, en ook volwassenen trouwens, om zelf hun ruimte en hun beeld terug te claimen en niet zomaar met de halve wereld te delen. Het recht om zelf te kiezen wanneer je je toont of blootgeeft. Baggy hoodies met minuscule topjes onder bijvoorbeeld, het zijn tenten om onder te schuilen en naar buiten te komen als je het zelf wil. Of als je oud genoeg bent om je rechten te kennen en op te eisen.