De nucleaire deal, of hoe een acuut probleem opgelost wordt door een langdurig probleem

42 jaar geleden betoogde ik tegen de in aanbouw zijnde kerncentrales Doel 3 en 4. 20 jaar geleden mocht ik op het kabinet van Ecolo-staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze, meewerken aan de wet op de kernuitstap. De voorbije 20 jaar heb ik die kernuitstap helpen realiseren door zo veel mogelijk het hernieuwbaar alternatief uit te bouwen. Het principeakkoord dat de federale regering met Engie sloot om Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden, ervaar ik als verraad. Maar dit stuk gaat niet over mij, maar over u, Belgische belastingbetaler.

Engie zal de twee kerncentrales stilleggen in 2025 en ten vroegste eind 2026 heropenen om nog 10 jaar langer te draaien. Er wordt een Special Purpose Vehicle opgericht waarin de staat en Engie elk 50 procent zullen participeren. ‘Dankzij’ de huidige zéér hoge energieprijzen is het exploiteren van die kerncentrales nu bijzonder lucratief. Maar zullen de energieprijzen in 2027 en de 10 daaropvolgende jaren nog zo hoog zijn? Dat is erg onwaarschijnlijk, want met zekerheid zal hernieuwbare energie, werkend tegen zeer lage marginale kost, nog fors toenemen.

Alex Polfliet. Beeld Swirko

Bovendien, oudere kerncentrales kennen veel meer technische problemen. Kijk maar naar Tihange 1. Sinds die 40 jaar is, draaide ze slechts 57 procent van de tijd. Of kijk naar de gigantische problemen in Frankrijk die EDF tot faillissement dreef. Engie kent dat risico en trekt de overheid mee in het bad. Bovendien wordt de regering nu rechter en partij: zij moet zorgen voor het kader waarbinnen Engie moet werken en heeft er voortaan alle belang bij daar niet te streng in te zijn omdat dit meteen negatieve repercussies voor de schatkist zou hebben.

De vervuiler bepaalt

Nog erger is dat de kosten van de ontmanteling van de kerncentrales en de berging en het beheer van het honderdduizenden jaren radioactief blijvend afval zullen worden geplafonneerd op een dit jaar nog te bepalen bedrag. Maar hoeveel dat afval gaat kosten hangt af van de oplossing waarvoor men ooit zal kiezen. Want 50 jaar na de start van civiele exploitatie van kernenergie is er nog geen begin van oplossing, tenzij u iets in de grond stoppen een oplossing noemt. Maar zelfs dan nog hangen de kosten af van hoe veilig die berging gebeurt. En stel dat men over 50 jaar een betere, maar duurdere oplossing vindt, dan zal ofwel niet voor die oplossing gekozen worden ofwel zullen die kosten door de staat – door u – worden betaald. Het principe van de vervuiler bepaalt hoeveel u betaalt, met andere woorden.

Veertig jaar lang hebben de groenen elk verkiezingsprogramma aan hun achterban voorgelegd. Veertig jaar lang waren de kernuitstap en ‘de vervuiler betaalt’ daar essentieel in. Veertig jaar lang hebben de groenen aangeklaagd dat het energiebeleid in achterkamertjes wordt beslist. Nu wordt door een regering met groenen in achterkamertjes het partijprogramma verraden. Onder het voorwendsel van een acuut probleem – het is oorlog – wordt een oplossing bedacht die daarop geen enkel effect heeft. Maar wel een gigantisch probleem creëert voor u, uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en alle generaties na hen.