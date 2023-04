De nieuwe buren van boer Beppe zijn de enige gays in het dorp

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

We zijn voor de laatste keer in Italië want ons huis is verkocht. Tenminste, de laatste keer voor een wat langere tijd, want we hebben een ander huis gekocht. Een oude ruïne – een nieuwe ruïne zou wat raar zijn – waarop we verliefd werden, ook al ­omdat ze voor een prikje te koop stond.

Het was in de jaren 60 het enige winkeltje in ons dorp, waar ’s avonds ook zelfgestookte wijn werd geschonken en café – één tafeltje – gehouden werd, maar het staat al lang leeg. Tien jaar voorbijgelopen, tien jaar niet gezien.

Omdat twee huizen in Italië hebben ook voor een beëdigd ­italofiel te veel is, zochten we voor de Casa dei Fiamminghi – zo heet ons huis, want zo chauvinistisch ben ik wel in het buitenland – nieuwe eigenaars.

Dat mocht niet zomaar iedereen zijn. Zo’n huis is als een oud lief en je wilt wel, ondanks alles, dat zij goed terechtkomt, in de armen van nieuwe eigenaars die haar even graag zien als wij haar gezien hebben. En dat hebben we: we hebben goed voor haar gezorgd en zij voor ons. Kinderen zien groot worden, ­familievakanties beleefd, veel vriendschap en vreugde, weinig verdriet en dat op een plek waar het rumoer van de wereld ­verstomt en de enige vraag is: hebben we nog wijn voor ­vanavond?

Dus zeker geen rijke Duitsers in patserbakken met spoilers en drie uitlaten, ook al omdat Duitsers in onze streek nog altijd ruim met de achterkant worden aangekeken. In Le Marche zijn ze de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten. Lees hiervoor mijn populaire prachtboek Italië voor idioten, waarin het vreselijke gedrag van het terugtrekkende Duitse leger uitgebreid wordt ­besproken.

We gaan op paasbezoek bij boer Beppe, die nieuwsgierig is naar zijn nieuwe buren. Als Isabelle zegt dat de twee nieuwe bewoners elkaar heel graag zien, maar toevallig van hetzelfde geslacht zijn, knippert onze vriend even met zijn ogen. Ze zijn hier wel wat vooruitgang gewoon, maar dit is toch een primeur voor het dorp. Net zoals Daffyd uit Little Britain zijn ze ‘the only gays in the village’. “Maar ze slapen niet bij elkaar, hoor”, zeg ik vergoelijkend, “want Yannick snurkt zo hard dat Fabrice altijd op de zetel in de living moet gaan liggen. Nu kan hij dat in de zomer tenminste aan het zwembad.” Beppe knikt begrijpend.

We eten een zelfgemaakte suikerbom en nippen aan zijn zelfgestookte wijn. Kleinzoon Anthony showt zijn pak voor Goede Vrijdag: heel het dorp gaat ingetogen de Kruisweg van Onze Heer Jezus naspelen en hij mag voor de eerste keer meedoen, samen met zijn ouders. Hij blinkt van trots.