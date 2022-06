De ‘nee’ zal luider moeten klinken, elke keer brutaler en zelfzekerder

Julie Cafmeyer is columnist.

“Van de negentien exclusiviteitscontracten bij de VRT zijn er amper vier voor een vrouw. Onder de zes grootverdieners zit zelfs geen enkele vrouw.” Siska Schoeters reageerde via Instagram, onder een foto van haar dochter schrijft ze: “Ik hoop dat zij mag opgroeien in een wereld waar hardwerkende vrouwen ook aan de top staan van mooie jaarlonen. Wie de zes best betaalden zijn, weten we nog altijd niet zeker, maar dat het uitsluitend mannen zijn, staat als een paal boven water.”

Een sterk statement dat getuigt van veel moed. Toch werd Schoeters op het matje geroepen, dat zegt ze in een interview met De Standaard. Haar baas werd boos vanwege de timing: “De VRT moest enkele dagen later in het parlement haar jaarverslag voorstellen.”

Herkenbaar. Als je je mond opentrekt, als je onrecht aanklaagt, gaat het nooit om jou. Het gaat om de reputatie van de instelling. Als werknemer word je medeplichtig gemaakt, er wordt van uitgegaan dat je het instituut beschermt, dat je de vuile was niet buitenhangt. Dat juist dat instituut ervoor zorgt dat er een blijvende, structurele ongelijkheid is, maakt kennelijk niet uit.

De timing? Hoe slechter de timing, hoe beter natuurlijk. In hetzelfde interview zegt Schoeters dat ze deze zomer samen met Niels Destadsbader Zomerhit op Eén zal presenteren. Hoewel ze hetzelfde werk doen, zal Destadsbader dubbel zoveel verdienen. Ik werp hier even een ideetje op voor Siska Schoeters: wat als je twee minuten voor zendtijd besluit om niet op te komen tenzij je hetzelfde als je jongere, mannelijke collega verdient? Het lijkt me een mooie gelegenheid om de top van de VRT nog eens te laten ervaren wat timing is, en kan zijn.

In de autobiografie van Grace Jones las ik dat zij na enkele wanbetalingen weigerde op te treden als de fee nog niet op haar rekening stond. Dit leidde tot taferelen dat ze zich urenlang in haar hotelkamer opsloot terwijl managers en organisatoren woest op haar deur bonkten. Feit is wel dat Grace Jones sindsdien betaald werd onder haar voorwaarden.

Het is een manipulatief gegeven dat als een vrouw voor zichzelf opkomt, ze wordt aangesproken op haar beleefdheid, sereniteit en loyaliteit. Als ze haar macht inzet, is ze ondankbaar, afvallig en verwend. Toch zullen we er met beleefdheid niet komen, vrees ik. De ‘nee’ zal luider moeten klinken, elke keer brutaler en zelfzekerder.

Nee, tegen het feit dat vrouwen nog altijd geloven dat ze een mannelijke manager nodig hebben om serieus te worden genomen. Nee, tegen het idee dat een vrouw op haar veertigste heeft afgedaan. Nee, tegen holle, neoliberale concepten als de ‘mens en zijn marktwaarde’. Nee, tegen een medialandschap dat nog steeds gedomineerd wordt door witte mannen. Nee, nee, nee.