De natte droom van de autocraat: ik laat een scheet en iedereen vindt dat die lekker ruikt

Mark Coenen is columnist.

Ik wil de grootste hebben, zei Elon Musk en hij droeg een passerende loonslaaf op om de algoritmes van Twitter aan te passen aan zijn wens. Wat prompt gebeurde, want zijn wens is wet. Ze luisteren bij Twitter weer naar een echte baas en niet naar zo’n slappe hippie met lange baard en yogamatje zoals de vorige: één scheve opmerking kan onmiddellijke castratie dan wel een C4 tot gevolg hebben.

De natte droom van de autocraat: ik laat een scheet en iedereen vindt zwijmelend en zelfs onder ede dat die lekker ruikt. Ook als die meurt naar de klierafscheiding van een bronstig mannelijk muskushert, wat bij Elon toch opvallend veel voorkomt, en niet alleen omdat hij zo heet.

De frustratie van de rijkste mediamalloot ter wereld werd veroorzaakt door het succes van een tweet van president Joe Biden over de Superbowl, die drie keer beter werd bekeken en gelezen dan Elons eigen en later stilletjes verwijderde boodschap.

Al vanaf het moment dat hij op het warme tarmac van Phoenix Airport samen met de andere Gulfstream-jet-eigenaars in de file stond op weg naar huis werden banbliksems uitgestuurd en togen tachtig softwarespecialisten aan het werk. Na een nachtje doorhalen konden zij hun vlerkerige baas melden dat zijn tweets duizendvoudig beter bekeken zouden worden.

Knorrend van genot liet Elon een scheet, die deze keer naar madeliefjes met een vleugje napalm rook.

Zo vertelt men.

Vroeger moest je om enige maatschappelijke of mediatieke invloed te hebben als politicus minstens met de hoofdredacteur van de krant gaan eten, zijn vrouw beslapen en hem vervolgens je autobiografie laten schrijven, terwijl je langs Italiaanse wijngaarden wandelt. Nu heb je daar wat software, een zak geld en een slecht karakter voor nodig.

Manipulatie is gewoon te koop, schimmige firma’s beroepen zich erop dat ze met honderden bogusaccounts vileine verdraaiingen van de werkelijkheid viraal kunnen laten gaan en heuse verkiezingen kunnen beïnvloeden. U vraagt, wij tweeten.

Van Cambridge Analytica uit Groot-Brittannië tot nu weer Team Jorge uit Israël: we worden voor de zoveelste keer belazerd waar we bij staan. Je zou beginnen te denken dat we dat leuk vinden. Eén softwarepakket houdt, als was het een slimme herdershond, zonder veel moeite de mening van de dwaze digitale schapen die we zijn onder de duim. We weten niet beter en we willen niet beter want wat is er leuker dan onze theatrale meningen bevestigd te zien door de mening van een menigte gelijkgestemden?

O heerlijke nieuwe digitale wereld.