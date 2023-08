De nalatenschap van Prigozjin? Hij heeft aangetoond dat de dictatuur van Poetin op rotte fundamenten rust

Met zekerheid zullen we het nooit kunnen zeggen, maar de kans dat Jevgeni Prigozjin, de meedogenloze leider van Russisch huurlingenleger Wagner, woensdag daadwerkelijk overleden is bij een vliegtuigcrash lijkt ons best groot. Niet omdat we veel vertrouwen hebben in de Russische berichtgeving rond de spectaculaire ‘crash’. Wel omdat de machts- en mediageile Prigozjin er gewoon niet de man naar lijkt om de rest van zijn dagen te slijten als een anonieme banneling op het Russische platteland of in de Afrikaanse jungle.

Het vermoedelijke overlijden van Prigozjin hoeft niemand te verbazen. Al bij al heeft de voormalige hotdogverkoper uit Sint-Petersburg het nog verrassend lang uitgehouden na zijn mislukte coup twee maanden geleden. Een drôle de coup, zo u wil – een bestorming van Moskou uitgevoerd met een bijna lachwekkend laag aantal manschappen, voertuigen en wapens– maar net daarom ook zo opmerkelijk. Een belangrijk deel van de nalatenschap van Prigozjin is dat hij heeft aangetoond dat de dictatuur die president Vladimir Poetin sinds de eeuwwisseling heeft ingevoerd in Rusland op rotte fundamenten rust.

De vliegtuigcrash van Prigozjin nabij Moskou lijkt vooral een waarschuwing vanuit het Kremlin aan de maffiose elite die Rusland meebestuurt: de president zal niet zomaar opzijgaan. Wie hem tegenwerkt, zal zich dat berouwen. De tegenstanders van Poetin weten dit al langer. Politieke dissidenten en eigenzinnige oligarchen zijn door hem stelselmatig uit de weg geruimd. Nu krijgen ook zijn dichte bondgenoten die boodschap mee.

In de woorden van William Burns, het hoofd van Amerikaanse inlichtingendienst CIA, vorige maand: “Voor veel Russen die de coup zagen en gewend waren aan het beeld van Poetin als de scheidsrechter van de orde, was de vraag: heeft de keizer geen kleren aan? Of op zijn minst: waarom duurt het zo lang voordat hij zich aankleedt?”

De komende dagen, weken en maanden zal blijken of Poetin sterker uit de Prigozjin-saga komt. Een zekerheid is dat niet. Op korte termijn lijkt de lat om zijn bloederige dictatuur aan te vallen nu hoger dan ooit te liggen. Wellicht zal de dood van Prigozjin ook een aanzienlijk deel van de Russische legerleiding plezieren. De restanten van het internationale Wagner-imperium lijken een aanlokkelijke prijs voor militairen die rijkdom ambiëren. Vooral dan die op het Afrikaanse continent, waar het huurlingenleger nog veel sterker staat dan in Oekraïne. Het baat er onder meer lucratieve goudmijnen uit.

Lees ook Na de dood van Wagner-baas Prigozjin en oprichter Oetkin: dit weten we nu De vliegtuigcrash van Prigozjin houdt Rusland bezig: ‘Volgens sommigen een teken van onmacht’

Maar de dood van Prigozjin kan op langere termijn ook voor meer – niet minder – twijfel zorgen binnen de Russische elite over haar toekomst onder een verouderende president die mentaal steeds meer gevangen lijkt te zitten in zijn eigen bunker. En iedereen die Poetin wil uitdagen, weet nu dat vechten tot het bittere eind de enige mogelijkheid is om het er levend van af te brengen. Bij een volgende coup zullen de tanks geen halt meer houden voor de poorten van Moskou.