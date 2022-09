Frederik De Backer is columnist.

Donkere gedachten bemoeilijken mijn zicht op deze prachtige wereld, en niet geheel onverwacht heb ik die te danken aan Joël De Ceulaer. Sinds het angelieke sirenenlied van mijn dierbare collega mij weer naar de teerputten van de dialectiek genaamd Twitter lokte, valt er elke dag wel wat te schreeuwen. Je bent nooit meer dan 30 seconden scrollen verwijderd van een stoel door een raam.

Deze week laaide in dat vagevuur de steekvlam van de schoolmaaltijden op, nu door barre tijden brooddozen steeds leger blijven. Ik weet niet wat de aanleiding was, de zuipschuiten rolden al over de vloer toen ik het café binnenkwam. Als harde klappen vielen de woorden ‘verantwoordelijkheid’, ‘kerntaken’ en ‘aangeleerde hulpeloosheid’. Dronkenmansgelal.

Het kwam een professor psychologie uit de mond gedropen – nochtans een beroep waarbij enige helderheid van geest haar waarde heeft – en wel N-VA-huisideoloog voor onderwijs Wouter Duyck. N-VA’ers, de nieuwe potloodventers aan de schoolpoort. Wie heeft het ooit een goed idee gevonden die partij los te laten op ons onderwijs?

Of op onze politiek. Want wat heeft die kliek in die vijftien zwart-gele jaren nu eigenlijk al bewezen, buiten het kapotsaneren van het openbaar vervoer (Weyts) en ons cultuurlandschap (Jambon), buiten de eeuwigdurende mensenkloterij inzake migratie en armoedebestrijding (Francken, Homans), de klucht met de F-35’s (Vandeput), oeverloos gekwakkel met de begroting (Van Overtveldt) en, was het maar tot slot, het totale verzieken, nog meer dan het van nature al was, van hoe politiek in dit land wordt bedreven (De Wever)? Cynische machtsspelletjes, het pertinent weigeren enige verantwoordelijkheid te nemen, een politiek van cijfers en niet van mensen. De N-VA is een vader met één lievelingskind, de rijke Vlaming, en tien andere die hij afrost en verwaarloost.

Maar dit terzijde. Schoolmaaltijden zouden te duur zijn, Duyck spreekt van 400 miljoen euro per jaar. Geheel in lijn met het liberale gedachtegoed denkt hij vast aan schoolmaaltijden voor iederéén, niet enkel voor wie er nood aan heeft. Jazeker, dan wordt het een dure grap. Maar zou het echt 400 miljoen euro kosten om elke dag een snede brood en een plakje kaas te voorzien, enkel voor de behoeftige leerlingen? Niet eens boter – daar worden ze alleen maar dik van, die kleine armoezaaiers, en dan vormen ze later een belasting voor onze gezondheidszorg, nog zoiets dat de Vlaamse inquisitie liever afbouwt.

Wie niet de verantwoordelijkheidszin heeft zijn kroost te voeden moet maar geen ouder worden, redeneert Duyck. Klopt, maar daar heb je geen controle over. Over schoolmaaltijden wel. Misschien moet hij eens vijf minuten nadenken over waaraan we als maatschappij wél zoal geld uitgeven, en of dat werkelijk belangrijker is dan het welzijn van een kind. Laat staan verantwoord.