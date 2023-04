De N-VA die kritiek uit op de belastingdruk is dezelfde partij als de N-VA die haar minister belastinggeld laat uitgeven aan een wandelapp

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Het ziet ernaar uit dat de krantenbedeling niet het enige overheidscontract is van bpost waar iets mis mee is. Ook bij andere opdrachten die het door de overheid gecontroleerde postbedrijf namens diezelfde overheid uitvoert, is er sprake van manke procedures om concurrentie uit te schakelen en de prijs hoog te houden. De dupes van zulke praktijken zijn u en ik, de belastingbetalers, die via de schatkist te veel geld betalen voor dienstverlening zonder dat de meerwaarde duidelijk is.

In ander nieuws was het in de Vlaamse regering ditmaal blijkbaar de beurt aan Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) om een zak subsidiegeld te gooien naar de ontwikkeling van een app waar niemand om gevraagd heeft en die niemand nodig heeft. Met de app zal je onder meer Nederlands kunnen leren terwijl je wandelt langs Vlaamse wegen. Tof ding ongetwijfeld, maar waarom moet dit gesubsidieerd worden? Wie verzint dit eigenlijk? De Vlaamse regering mag dan wel een register hebben waarin alle subsidies netjes staan geordend, blijkbaar inspireert dit de regeringsleden niet tot soberheid en focus als er weer eens gelegenheid is om belastinggeld uit te geven, bij voorkeur in het eigen kiesgebied.

De context is anders, de bedragen zijn anders en het gaat om verschillende regeringen. Maar er loopt wel degelijk een rode draad tussen deze twee nieuwsfeiten. In beide gevallen wordt belastinggeld ongeremd en ondoelmatig ingezet. In het ene geval gebeurt dit om de omzetcijfers van bpost op te krikken, in het andere om een persoonlijk knuffelprojectje van de minister te bekostigen.

Deze verkwisting – is er een ander woord voor? – wijst op het morele gevaar waar blijkbaar alle partijen vatbaar voor zijn, eens ze aan de macht zijn: andermans geld uitgeven gaat altijd bijzonder vlot. Rechtse partijen zijn niet beter dan linkse. De N-VA die scherpe kritiek uit op de Belgische belastingdruk, is dezelfde partij als de N-VA die haar Vlaamse ministers belastinggeld laat uitgeven aan een wandelapp of chocoladebelevingscentrum.

Eén subsidie links of rechts verklaart niet waarom België de belastingdruk en het overheidsbeslag zo moeilijk beteugeld krijgt. Maar zou je alle ondoelmatige, niet te verantwoorden subsidies en dotaties van ’s lands vele overheden optellen, dan kom je toch aan een aardig bedrag. Het is bijzonder wrang dat tezelfdertijd toch de middelen tekortschieten – federaal en Vlaams – om kernopdrachten uit te voeren.

Dit is waarom een kerntakendebat de nuttigste en belangrijkste staatshervorming voor dit land zou zijn. Niet om België in te richten als een ‘nachtwakerstaat’, die enkel minimale bescherming levert. Een genereuze, sociale welvaartstaat, zoals West-Europa die kent, is zijn belastinggeld waard. Maar het institutionele huis waarin wij Belgen en Vlamingen wonen, is een dure, slecht geïsoleerde villa met koterijen met klapperende deuren. Geld sijpelt buiten via ramen en kieren, terwijl de kernopdracht – mensen beschermen – maar matig uitgevoerd raakt. Die verbouwing is veel urgenter dan een theoretische discussie over confederalisme.