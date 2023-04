Frederik De Backer is columnist.

De musical: toneel en muziek voor mensen met een hekel aan toneel en muziek. Het theaterequivalent van een pak friet overgieten met chocomelk en verwachten dat ook de combinatie van de twee binnen te houden, ja zelfs te genieten is. Het eerste schilfertje van de grote verkruimeling.

How do you solve a problem like Maria? Met zes habijten van polyester en één verlossende vonk.

Vrijdag werd in Manchester de musicalversie van de filmversie van de dampende emmer genaamd The Bodyguard stilgelegd omdat enkele troela’s in het publiek zich nogal luidruchtig Whitney Houston waanden. Het voorval veroorzaakte zo veel commotie onder de aanwezige smakelozen dat de politie er moest worden bijgehaald. Weinig dingen op deze aardbol vervullen me zo van afschuw als musicals, maar twee ervan zijn egoïsme en lompheid, eigenschappen die zich helaas makkelijker laten combineren dan toneel en muziek, mogelijk zelfs makkelijker dan James Cooke en Gert Verhulst en Jelle Cleymans en Jonas Van Geel – kón ik Barbara maar vergeten.

En hier zit ik, zeeziek aan het klavier, zwalpend van toets naar toets. Van een columnist wordt subjectiviteit verwacht, een standpunt dat wordt ingenomen en met het mes tussen de tanden verdedigd, maar in dezen is een jammerlijkheid bestreden met een betreurenswaardigheid. De muzikant in mij springt meteen in de bres voor de creatievelingen op het podium, ook al zijn ze creatief met kruk, want mijn hekel aan wat ze ten tonele brengen is niet meer dan een kwestie van smaak, en uiteindelijk zijn zelfs musicals bedoeld om mensen een fijne avond te bezorgen. Wat kun je daar op tegen hebben?

Niets, zolang de watjes niet uit je oren sukkelen. Ik mag dan wel principieel pro podiumkunsten zijn, met veel begrip voor het experiment, niet alles is een podium waardig. Enig surrealisme draagt zeker mijn goedkeuring weg, maar een dode die halverwege zijn eigen begrafenis oprijst om, dansend en hossend door het middenschip, te zingen over hoe zijn vrekkige nazaten naar zijn duihuiten kunnen fluihuiten, is gewoon onnozel. Een experiment in stompzinnigheid.

Misschien was het gekweel van die twee miserabelen wel een daad van protest. Sic semper tyrannis, vive la république: te verdedigen boodschappen, zij het enigszins ongepast qua timing. Of werd met het mismeesteren van ‘I Will Always Love You’ het statement gemaakt dat liefde zelfs onder de slechtste omstandigheden tot bloei kan komen?

Nadat de twee Whitney’s, bovenal creatief met toonvastheid, uit de zaal waren verwijderd, werd die op het podium ook maar meteen als uitgezongen beschouwd. Het publiek was getuige geweest van een uniek spektakel en kon een anekdote rijker naar huis. Wat men noemt: some enchanted evening.