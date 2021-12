De Morgen-lezers schrijven Stijn De Paepe: ‘Hopelijk put jij nu kracht uit onze woorden’

Een bloemlezing uit de tientallen lezersbrieven aan Stijn De Paepe die onze redactie bereikten, na het lezen van zijn aangrijpende gedicht ‘Ga weg’.

Het raakt en slaat

Dankjewel voor je vloeiende pen en gezwinde zinnen. Ze druppelen vaak binnen op onverwachte momenten en blijven hangen, een beetje zoals de regendruppeltjes nu op het vensterraam.

Je gedicht “Ga weg” kwam echter oorverdovend binnen: een gevecht van zoveel laagjes gevoelens omvat in een paar regels.

Het raakt en slaat. Ik kan alleen maar zeggen dat ik oprecht in je verdriet en pijn deel. Een beetje troost sturen, dat ook. En als het mag, een zachte omhelzing, om als een warm deken over alles heen te leggen.

Marie Vandewege

Onze toetssteen

Door uw ogen kijk ik op pagina twee even voorbij de waan van de dag, en zie ik in die enkele regeltjes, steeds feilloos qua metrum en rijm, een gebalde vorm van wijsheid die mij op een bepaalde manier rust en mededogen verschaft in de hectiek van het dagelijkse nieuws. De leemte die uw collega dhr. Dewulf achterliet, vult u feilloos en gebald op, altijd haarscherp, soms striemend en soms monkelend, maar altijd met een kern van waarheid die tot nadenken stemt, en ik bedank er u van harte voor.

Ik weet niet wat het leven verder voor u in petto heeft, maar ik wil u ervan verzekeren dat u deze wereld in elk geval mooier maakt, en ik ben er u erkentelijk voor. De oude Grieken zeiden al dat onze toetssteen het goede, het ware en het schone dient te zijn. Uw dagelijkse gedichten zijn er een uiting van.

Johan Van Dingenen

Ook mijn huisdichter

Beste redactie,

Het gedicht dat ik woensdagochtend aantrof op de Instagram-pagina van Stijn De Paepe kroop meteen onder mijn vel. Hij is niet alleen jullie huisdichter, maar ook een beetje de mijne, sinds ik mijn ziel bijna dagelijks opwarm aan zijn woorden.

Ik schreef zelf een gedicht als reactie op het zijne en deel het graag met jullie, en met hem. In de hoop dat hij voelt hoe hard hij zijn lezers al die jaren geraakt heeft, en hoe dit nieuws ons aangrijpt.

Voor Stijn

Geen strijd zo hels als die tegen de tijd

die onbeduidend lijkt tot ze zich meldt:

daar sta je dan, wat voor je ligt is kwijt

en in je armen alles wat nog telt

Er valt geen vers of metrum te beginnen

geen volta die het noodlot saboteert

Wat moet je met de dagen nog beginnen

als plots de tijd zijn stappen heeft gekeerd

Ik wou dat ik jouw gevel weer kon dichten

maar de taal staat braak van ontzaglijk verdriet

de maskers halfstok over de gezichten

het allerlaatste gat dicht ook de dichter niet.

Hannelore Breemeersch



Hoed af

Ik lees je verzen graag, elke dag opnieuw! Heel veel sterkte, heel veel moed. Voor jou neem ik af, mijn hoed.

F. Segers

Dag en tijden duiden

Geachte en zeer gewaarde heer Stijn De Paepe,

Vooreerst wens ik u en uw gezin veel sterkte, zorgzame nabijheid en moed... En ik blijf ver-wees-d achter... Hoe gevat kan u de dag en de tijden duiden. Voor mij bijna de enige reden om De Morgen elke dag ter hand te nemen en de dag te beginnen. Niemand kan immers beter de uitdagingen van deze tijden vatten dan u in uw dagelijkse duiding. Daarom heel dankbaar! En wel gemeende wensen.

Paul Schotsmans, Bekkevoort/Leuven

Jou raken

Ik heb het niet zo vaak meer. Dat mensen mij raken, met woorden. Misschien omdat alles vandaag zo vluchtig moet zijn, of trendy, of zoiets.

Maar jij kan dat wel. Telkens opnieuw sta ik bij jouw woorden even stil, moet ik vaak gniffelen en besef ik dat er nog zielen rondlopen, die denken zoals ik.

Daarom hoop ik dat we dat voor jou nu ook eens kunnen doen. Jou raken met onze woorden, van hoop en moed. Dat onze zinnen je mogen doen beseffen, dat we aan je denken. En hopelijk put jij er kracht uit om te vechten... en te verslaan. Hou vol!

Charlotte De Craemer

Moed

Wij wensen jou en jouw familie bergen moed de komende tijd. Dank voor alle gedichten waarvan wij dagelijks genieten.

André en Greta, Nijlen

Hou vast

Er zijn van die drukke dagen in de week

Waarbij de krant lezen luxe is

En zelfs een paar happen ontbijt een gemis

Maar geen enkele keer dat ik het dagvers niet bekeek

Voor een portie glimlach

Gesniffel

Ah ja

Om wat jij zo straf in woorden pakken mag

Hou vast

Hou vol

Die frisse kijk

Even weg met die wereldballast

Nu even terugplooien

Samen met de jouwen

Samen vasthouden

En je daarna weer volop in het leven gooien

Katrien De Koster



Zo goed

Dag Stijn,

Elke morgen is uw commentaar het eerste dat wij lezen. Dikwijls sturen we dit door naar familie en vrienden. Zo goed bent u. Wij hopen op nog veel gedichten van u. Goede moed en veel liefs voor u en al uw geliefden.

Marnix en Nadia, Meersdom-Cappelle, Roeselare

Met weinig woorden

Wat een mooie verwoording en beeldspraak over dit onheil. Deed me ook aan Rutger Kopland denken: met weinig woorden zo veel.

Annemarie Baardman

Nochtans hekel aan gedichten

Beste Stijn,

Ik, die zo’n hekel had aan gedichten, lees je dagvers steeds als eerste in de krant. Steeds raak en vol humor. Ik wens je veel moed toe met de behandeling en alles wat erbij hoort.

Lo Pirard



Liefde van iedereen

Beste Stijn,

Ik ken je niet. Ik lees wel je gedichtjes met een glimlach op mijn gezicht. Laat de kanker je niet murw slaan en laat de liefde van iedereen in je omgeving binnen. Ik hoop vandaag na 6 jaar te horen te krijgen dat mijn hersentumor is bestreden en ik het kankerhoofdstuk in mijn leven kan afsluiten. Ik wens je doorzettingsvermogen, veerkracht en vooral veel liefde van de mensen om je heen.

Jo Plettinx (44)



Raak, zoals altijd

Al vanaf de eerste regels van je gedicht was te voelen dat dit geen positief nieuws zou worden. Geen grappige noot deze keer. Wel raak, zoals altijd. Ik wens jou en je familie veel mooie momenten, samen met iedereen die je dierbaar is. Ik verloor enkele jaren geleden mijn mama aan dit monster. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe waardevol deze momenten zijn. Veel sterkte en warmte gewenst.

Lieve knuffel,

Debby Verstaen

Geen gezalf, geen geslijm

Ik wens je de sluwste dokters toe

Hoop bestaat in het waarmee en hoe

Zij vakkundig het venijn de nek omdraaien

Zo gaat het zelf naar de haaien.

Elke morgen in jouw De Morgen

Lees ik eerst jouw deugddoende en gevatte rijm

Recht voor de raap, geen gezalf, geen geslijm

Ik ga je missen, je hebt nu andere zorgen.

Astor Braat

Wondermooie schrijfsels

Ik geniet elke dag met volle teugen van je soms wondermooie schrijfsels. Altijd gevat, actueel en vooral met een schoon gevoel voor... gevoel. Ik wens jou en je familie veel moed en sterkte en hoop dat het goedkomt.

Bie Vanremoortere

Universele gedachten en emoties

Ik lees de krant heel vroeg , een ritueel dat rust en orde schept. Welbespraakt ben ik niet. Daarom zo blij met wat Stijn vermag te vatten in woorden: universele gedachten en emoties. Erg dankbaar. Vroeger heb ik nog geleerd dat wat dat teweegbrengt ‘catharsis’ heet.

Verlicht het leven en verlucht de pijn

Moge deze brief en zovelen

heel even een verstrooiing zijn

Patricia Deneffe



Dagvers en koffie

Jouw dagverse gedichten horen bij mijn ontbijt als mijn onontbeerlijke koffie. Vanmorgen moest ik voor de eerste keer huilen bij het lezen van jouw dagvers. Wees moedig en blijf hoopvol!

Warme groet,

Johan

Want wie schrijft

Die blijft

Voor eeuwig leven

Ook als het lijf ‘t

Dreigt te begeven.

Dirk Vermeirsch

Die ziekte

Elke ochtend hetzelfde ritueel. De krant, in mijn geval elektronisch, openslaan. De dagvers zoeken. Eerst dat en dan de rest! Lezen wat jij, Stijn, gisteren en vandaag belangrijk vond en wat je daarover denkt. En natuurlijk, hoe je het verwoordt, hoe je het schrijft. Soms een lach, soms een glimlach, soms een grimas van mijn kant. En nu Stijn? Die ziekte. Bedankt en sterkte aan jou en je geliefden.

Marc Panaye, Kaprijke

Heldere blik

Uw schrijfsels zijn voor mij dus een dagelijks genot. Acht lijnen van amper een paar woorden, maar treffender dan volledige (duidings-)artikels.

Het ga u goed! Ik zal geen kaars voor u ontsteken, maar deze aarzelende atheïstische (West-)Vlaamse ziel hoopt voor en denkt aan u. Vroeger heette dat bidden. Ik wens u een spoedig herstel, warme naasten en een heldere blik. Want dat laatste bent u voor mij!

Brecht Vandekerckhove

Lessen Nederlands

Ik ken u alleen van uw rake gedichten, die ik vorig jaar in mijn lessen Nederlands gebruikte om bijvoorbeeld de rederijkers aan te brengen of beregelde versvormen te illustreren.

Uw gedicht raakte mij diep, en de gezwinde grijsaard ken ik natuurlijk ook. Ik wens u sterkte, moed, liefde en hopelijk genezing.

Jan Vanreusel

Het vers en ik

Elke dag lees ik uw vers. En elke dag weer loopt dat vers een eindje met me mee. Soms met een lach, soms met een frons. Vandaag houden het vers en ik ter plaatse halt. Neen toch... Dankuwel voor dit gedicht. Ik leg het binnen handbereik, voor straks. Voor later. Ik wens u en uw liefsten de best mogelijke zorg. En warme zorg.

Annemie Vandorpe



Verdriet

Elke ochtend is het eerste waar ik naar op zoek ga uw dagvers in de krant. Telkens tovert dat een glimlach op mijn gezicht. Nu las ik zopas een triestig bericht, een beetje een wrang gedicht dat mij verdrietig stemt. Ik wens u dan ook veel moed en sterkte en steun bij al wie u dierbaar is.

Gudrun Paesbrugge

Dag Huisdichter van De Morgen,

Jouw schrijfsels onze dagdagelijkse vaste waarde,

heel dikwijls een lichtpunt in de coronarealiteit.

We lezen ze voor aan mekaar als ze ons raken.

Ik schreef ‘Als’ over het winterslaapje

op de verjaardagskaart van manlief.

Maar nu met je schrijven van 58 minuten geleden

op de site van De Morgen werden we stil.

Er valt niks te zeggen wat helpt en we kunnen niet dichten.

Ik leen woorden van een andere dichter -

omdat die exact zegt wat we je willen zeggen.

‘Ik weet haast niets meer

van alles wat ik eens heb willen zeggen.

Ik wil haast niets meer zeggen.

Alleen iets van het licht.’

Hans Andreus

Erika & Peter, Heist-op-den-Berg

Het wil niet lukken

Ben al heel de ochtend aan het denken

‘Wat kan ik Stijn De Paepe nu toch schenken?’

Mijn verzen vallen echter steeds aan stukken

het wil vanmorgen echt niet lukken.

Hoe ik mijn hersenen ook pers

dit is vandaag mijn laatste vers:

Stijn hou moed

Alles komt altijd goed.

Paul Vanhooren

Broos en teder

Je gedicht is ontroerend mooi, broos en teder. Veel sterkte.

Sven Portael

Troostende woorden

Bedankt om ons, lezers, al zoveel troostende woorden toe te spelen. Sta me toe om jou op mijn beurt wat woorden te geven. Enkel zijn het niet de mijne, maar die van Bart Moeyaert:

Gelukkig zullen we

de stenen, keien,

kiezels die jij tot

hiertoe hebt verlegd vandaag

niet tellen, en laat ons

hopen dat ook niemand

vraagt al dat gewicht te

tillen, het lijkt mij

aangenaam

als we vandaag

gewoon eens naar

de wereld kijken, hoe jij

die hebt veranderd.

Ik doe een kaars branden en wens jou veel beterschap.

Branco Van Beversluys



Ik wacht wel

Veel sterkte, Stijn. Veel moed om deze moeilijke periode door te komen. Ik wacht wel op je miljoen prachtige gedichten.

Noëlla Joseph



Opgetrokken aan jouw woorden

Vanmorgen las ik je gedicht met aanzienlijk minder plezier dan anders. Het voorbije jaar heb ik me vaak opgetrokken aan jouw woorden. Je tekstjes deden me lachen of gaven me goesting om toch positief te blijven denken ondanks al het gedoe. Achter die woorden moet ne schone mens schuilgaan, dat kan niet anders. Dan nu dit te moeten lezen... Het is niet eerlijk.

Ik weet niet voor welke uitdaging je nu staat, wat er nog kan.

Ik hoop alleen dat je na het uitdelen van al dat optimisme nog genoeg voor jezelf hebt overgehouden. Veel sterkte voor jou en je naasten.

En ontzettend bedankt om mijn gedachten een stem te geven wanneer ik die kwijt was.

Marijke Vervloet