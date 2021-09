De Morgen-lezer Bram De Latter pleit voor verplichte vaccinatie: ‘Net zoals er een verplichte zone 30 bestaat’

Ik ben een tolerant mens en aanvaard een verscheidenheid aan meningen. Van ontvoeringen door aliens tot QAnon-complottheorieën, voor mij kan en mag het allemaal. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt iemand op andere gedachten te brengen met – owee – feiten. Mensen zijn nu eenmaal vaak irrationeel, omdat ze intuïtief in het leven staan, wanhopig vasthouden aan het laatste beetje controle dat ze hebben, of uit latente onvrede ergens tegenaan moeten schoppen.

Je kunt hoogstens de wetenschappelijke consensus presenteren met een beetje context, en als dat niet overtuigt zal niks overtuigen. Integendeel: hoe harder je iemands mening probeert bij te sturen, hoe dieper die zich zal ingraven in het eigen gelijk. Meningen zijn immers niet zomaar meningen, het zijn vertakkingen van het ego; soms een twijgje dat makkelijk buigt, maar vaker een boomstam die een orkaan weerstaat.

Je kunt het mensen niet kwalijk nemen. We voelen ons als individuen soms zo klein en machteloos tegenover de grote machine die de wereld is dat het al een heuse verwezenlijking is om ons gaande te houden binnen de kleine kring van vrienden, familie en werk. Ons brein is evolutionair ontwikkeld om te overleven in die beperkte kring, niet ‘de wereld’ in al zijn geopolitieke, klimatologische, sociale en economische grootheid. Dat is oké, want daarom hebben we verantwoordelijke leiders die de krijtlijnen uittekenen van een breed beleid dat de best mogelijke toekomst biedt voor iedereen.

Ik ben dan ook uitermate intolerant tegenover zij die gewiekst en uit electoraal eigenbelang het misvormde ego van mensen aaien, al berokkent dat de maatschappij in haar geheel grote schade. Het ‘mooiste’ voorbeeld van zo’n wanbeleid zien we vandaag in de VS, waar politici zich in de naam van de vrijheid kanten tegen het dragen van een mondmasker, of erger: mensen aanmoedigen in hun illusie dat vaccins overbodig zijn of gevaarlijker dan het virus zelf. Dat terwijl er om de paar dagen een aantal mensen sterft gelijk aan 9/11.

Ieder mag een mening hebben en die op allerhande platformen verkondigen, het zal me een zorg zijn, maar voor het beleid zou maar één ding van tel mogen zijn: de objectieve waarheid. En vandaag zijn er enkele actuele objectieve waarheden. Het klimaat verandert door toedoen van de mens, en corona besmet en doodt. Dat eerste is niet een-twee-drie op te lossen, corona daarentegen is simpel: verplicht vaccinatie. Hoe absurd zou het zijn als straks een naaste overlijdt omdat een niet-gevaccineerde onverlaat in naam van de vrijheid een IC-bed bezet?

Daarom bestaat bijvoorbeeld de zone 30 in de buurt van scholen: omdat de individuele vrijheid om er 120 te rijden moet wijken voor het algemeen welzijn. Er is wat mij betreft geen verschil met de verplichting op vaccinatie.

De coronapas is overigens een verdoken verplichting met de ernstige bijwerking dat de naleving ervan niet te controleren valt. Dit weekend nog ging ik naar een feestje waar ik met de knipoog en zonder (poes)pas werd binnen gelaten.

Soms moet je krijsende kinderen laten krijsen. Uiteindelijk houden ze daar vanzelf wel mee op en verleggen ze hun aandacht naar een volgende gewichtige kwestie, zoals de overtuiging dat de aarde plat is. Verplicht vaccinatie.