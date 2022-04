De mogelijke btw-verlaging op paarden is een gênante illustratie van lobbycratie, zelfbediening, toondoofheid en slecht bestuur

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

De relatieve stilte in ’s lands politieke leven doet een mens nieuwe dingen ontdekken. Zo verneemt de wereld dat er in het Europees Parlement een heuse ‘MEP Horse Group’ bestaat, een club van Europarlementsleden die zich het lot van de paardensector aantrekt. De voorzitter van de club, de Vlaamse liberaal Hilde Vautmans, weet te melden dat de EU “eindelijk” toestaat dat de btw op paarden wordt verlaagd. “Hopelijk zet België nu ook de stap naar een werkelijke verlaging”, voegt het Europarlementslid er op Twitter trots aan toe.

Dit is, helaas, geen grap. Die ‘Horse Group’ bestaat echt, en lobbyt effectief al een jaar of tien voor onder meer de verlaging van het btw-tarief op de handel in paarden. De belangrijkste bezigheid van de groep is het bij elkaar brengen van vertegenwoordigers uit de paardenhandel en politieke beslissers. Een lobbygroep bevolkt met volksvertegenwoordigers dus, de ‘diamantclub’ van het Europees Parlement, zeg maar. Merk daarbij alvast op dat er dus wel een ‘paardenfractie’ bestaat, maar geen ‘MEP Group’ voor kinderarmoede of maaltijd- en pakjesbezorgers.

Mevrouw Vautmans veroorzaakt enige ophef met de bekendmaking van de door haar bewerkstelligde ‘doorbraak’. Die ophef is volkomen terecht. Neen, laat me dat herformuleren. Die ophef is nog veel te vriendelijk voor deze gênante illustratie van lobbycratie, schaamteloze zelfbediening, politieke toondoofheid en ronduit slecht bestuur.

Over paardenliefhebbers voorts geen kwaad woord. Vrijheid blijheid. Ieder heeft recht op zijn eigen passie. Dat er een bloeiende handel achter die passie schuilgaat: prima, veel succes ermee. Maar het is niet in deze groep dat zich vandaag de grote sociale drama’s afspelen. Trouwens, de ‘verpaarding’ van de open ruimte vormt stilaan wel een probleem. Wie weleens wandelt langs Vlaamse velden, merkt dat groene ruimte of landbouwgrond steeds vaker wordt ingepalmd door paardenweides. Die ontwikkeling gaat ten nadele van kleinere landbouwbedrijven. Die tendens stimuleren met belastingkorting is dus simpelweg slecht beleid.

De boodschap van mevrouw Vautmans komt er op een moment dat het Europese continent balanceert op de rand van een mogelijk diepe crisis met collectieve verarming tot gevolg. Een moment waarop vele mensen de eerste gevolgen van die crisis al volop aan het ondervinden zijn. Een moment waarop overheden hun middelen zouden moeten concentreren op het beschermen van hun bevolking tegen de gevolgen van die omwentelingen. Uitgerekend op dat moment blijken er dus nog politici te zijn die hun mandaat misbruiken om gaatjes in het beleid te vinden om bevoorrechte groepen nog meer te bevoorrechten.

Deze ene non-maatregel is kwalijker voor het al broze vertrouwen in de politiek dan gelijk welke Facebook-campagne van een radicale partij. De verlaging van de btw op gas en elektriciteit slikte de Open Vld als een halve nederlaag, maar de verlaging van de btw op paarden - ik herhaal: op paarden - wil ze als een trofee binnenhalen.

Hoe vinden jullie zelf dat het gaat, beste Vlaamse Liberalen en Democraten?