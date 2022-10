Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Het is heerlijk om met mijn hondje Mr. Wilson uit wandelen te gaan in een wereld vol kleuren die me doen dromen van romantiek, liefde, gezelligheid, gebakken appelen, kaarsen en vuur in open haarden. Een bitterzoete ­melancholie doordringt mijn ziel en ik accepteer dat alles voorbijgaat en dat het goed is zo.

Binnen in huis geurt het naar pompoensoep en vrolijk knettert het brandhout in mijn kachel. Over twee weken ben ik hier weer weg, naar dat afgelegen paradijs midden in de Toscaanse heuvels, en ontloop ik de doodse, fantasieloze winter in de stad waar enkel de overvloedige kerstverlichting − zou het qua besparing niet zinvol zijn om het eens ­zonder te doen? − voor een feeërieke sfeer zorgt.

Terwijl ik onderduik in Italië om te schrijven aan mijn volgende boek, waarin opera een belangrijke rol speelt, zal hier, hoe bestaat het, een Duitse operazanger wonen. Leuk, dat soort fratsen van de kosmos, grazie mille!

Opgelucht dat mijn financiën op die manier niet genadeloos in het rood duiken − naast al mijn gewone kosten moet ik ook de huur en ­kosten van mijn Italiaanse schuil­oord betalen − begin ik mijn huis voor hem in orde te maken.

Het eerste waar ik moet aan beginnen zijn de boeken die opgestapeld liggen op de piano, naast mijn bed en op de buffetkast in de eetkamer. Al jaren moet ik wat orde scheppen in de literatuur die hier woont. De mindere ­goden moeten de deur uit, ze veroorzaken wrevel en onrust bij de groten die ­ertussen staan, zei een bevriende boekenliefhebber me onlangs terwijl hij mijn boekenkasten inspecteerde.

Het is waar, er staat heel wat tussen dat de moeite van het bijhouden niet waard is en plek inneemt van de grote meesters, die stiefmoederlijk in stapels staan te koukleumen. Ik begin eraan, op de achtergrond De zevende dag. Het is een hartverscheurend werkje. Elk boek laat ik door mijn handen gaan, en de meeste bevatten niet alleen woorden, maar zitten bomvol herinneringen aan de tijd dat ik ze kocht en las.

Er staan heel wat boeken tussen die hier kwamen wonen na de dood van mijn vader, nu al zeventien jaar geleden, omdat ik het niet over mijn hart kreeg ze mee te geven met vreemde handen. In vele ervan zijn krachtige handtekening.

“Ik doe ze weg, va.”

“Doe maar, schat. Ik blijf ook zonder ze bij jou.”

En dan hoor ik Mathias Sercu op de tv, met naast hem zijn broer Sam, die al acht en een half jaar dood had moeten zijn ten gevolge van kanker, maar halsstarrig blijft leven. Ik val stil en luister met tranen in de ogen naar het serene gesprek, naar Mathias die over de nakende dood van zijn 22-jarige zoon praat. Ben je bang voor de dood, vraagt Lisbeth Imbo. Zijn antwoord:

“Ik heb geleerd dat je veel banger moet zijn voor het leven dan voor de dood.”