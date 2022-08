De middeleeuwen waren niet louter een tijd van seksuele driften en materiële noden, maar ook van rationele bekommernissen

In het interview met filosofe Svenja Flasspöhler worden twee mannen, Johan, een elfde-eeuwse onbeschaafde ridder en Jan, een brave hedendaagse vader, tegenover elkaar geplaatst, als illustratie van de lange weg die we zouden hebben afgelegd richting de “gevoelige beschaving” die we vandaag kennen.

De clichématige beschrijving mag fictie zijn, ze dient ter ondersteuning van het argument dat ‘de geschiedenis ons leert over een proces van beschaving’. Flasspöhler citeert zo verholen Norbert Elias’ Civilisatieproces, een theorie uit 1939 die historici ondertussen al lang verguizen. Volgens Elias leerden we in Noordwest-Europa pas onze impulsen beheersen in de zestiende eeuw, gedisciplineerd door de opkomst van absolutistische staten en beïnvloed door een ‘beschaafde’ elitecultuur.

De middeleeuwen fungeren daarin als een soort voor-periode, waarin de mens met zijn handen at (alsof we dat nu niet meer doen?), impulsief handelde en geregeerd door seksuele driften en materiële noden. Mediëvisten hebben dit beeld volledig naar de prullenmand verwezen. Ze toonden aan dat geweld ook in de middeleeuwen gedreven was door rationele bekommernissen, verkrachting of moord evenzeer not done was en vrouwen juist méér sociale rechten hadden dan in latere periodes.

Empathische blik

Dergelijk idee van een ‘beschavingsproces’ doorheen de geschiedenis getuigt van een doorgedreven teleologie: de geschiedenis als doelgericht proces richting de huidige situatie. Het reflecteert ook het arrogante vooruitgangsdenken dat al sinds de renaissance furore maakt.

Hannah Serneels: ‘Svenja Flasspöhler stelt een ouderwets beeld van de geschiedenis ten dienste van haar argument over hedendaagse gevoeligheden.’ Beeld KU Leuven

De beschaving zou volgens Flasspöhler, opnieuw geïnspireerd door Elias, voortkomen uit een samengaan van disciplinering en sensibilisering. Beslissingen van bovenaf lijken de geschiedenis zo volledig te sturen. Onder historici is dergelijk beeld volledig achterhaald. Ideeën en handelingen van ‘gewone mensen’ waren minstens even belangrijk voor het grillige verloop van het verleden. Denk maar aan principes als transparantie van bestuur en politieke participatie, die (niet toevallig) in de late middeleeuwen in voege kwamen als resultaat van een lange sociale strijd van brede lagen van de bevolking.

Historica Barbara Rosenwein wees ons erop dat ook de geschiedenis van emoties zich niet in wetmatigheden en top-downprocessen laat beschrijven. Beter hanteren we een empathische blik die emoties ziet als onderdeel van een bredere culturele context van normen, waarden, noden en wensen. De beleving van emoties en gevoeligheden werd gevormd in groep. Eerder dan een onzichtbaar beschavingsproces, liggen sociale verschuivingen aan de grond van veranderingen – in welke richting dan ook – in de invulling en dominantie van gevoeligheden.

Svenja Flasspöhler stelt een ouderwets beeld van de geschiedenis ten dienste van haar argument over hedendaagse gevoeligheden. Of haar analyse van de hedendaagse cultuur terecht is, daar laat ik me als historica niet over uit. Ze maakt in ieder geval misbruik van een vermeende geschiedenis om haar gelijk te bewijzen. Dat is jammer, want een genuanceerd geschiedbeeld met ruimte voor contingentie en oog voor grillige verandering zou haar veel verder helpen. Het zorgt voor een beter begrip van de factoren die leidden tot de opkomst en dominantie van bepaalde gevoeligheden en het verdwijnen van andere. Laten we daar wat gevoeliger voor worden.