Mark Coenen is columnist.

Dit jaar namen 136 gemeenten deel aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Eerst dacht ik dat het een nieuwe dansrage was, na het hakken en de Casatschok, daarna aan een onzedelijke handeling waaruit een handige tv-maker ook moeiteloos een succesrijk format kan puren: mensen die met een al dan niet toegewezen partner de oudste daad ter wereld proberen uit te uitvoeren op een keramische tegel niet groter dan 30 centimeter op 30 centimeter. Strictly Come Tegelwippen. The Greatest Tegelwipper van Vlaanderen. Succes verzekerd: de mensen kijken toch naar alles, als het maar in kleur wordt uitgezonden.

Het blijkt iets helemaal anders te zijn: het betreft hier de verwijdering van stoeptegels die ook in Nederland talloze tuinen verharden, waardoor het regenwater gewoon wegspoelt, met alle kwalijke milieugevolgen van dien.

Om dat ridicule en aartslelijke fenomeen tegen te gaan koos men voor een speelse manier: een wedstrijd tussen steden, die om ter meeste tegels moesten lichten. In 2020 ging het alleen tussen Rotterdam en Amsterdam, dit jaar deden 136 steden mee. Optiefen met die opritten!

Tegelwippen werd een volkssport. 250.000 vierkante meter tegelsteen – een oppervlakte zo groot als 35 voetbalvelden - werd gelicht door een legertje vrijwilligers. Dat lijkt veel, maar is slechts een fractie van het aantal hectare land dat elk jaar nog verdwijnt in Nederland. Maar alle begin is moeilijk, en het is het idee dat telt.

De opgebroken tegels vlogen eenieder rond de oren: in Rotterdam riep men zelfs een tegeltaxi in het leven, die overuren moest rijden. Na afloop dronk iedereen een pilsje met elkaar, en in Alkmaar werd, zij het eerst aarzelend, een polonaise ingezet waaraan zelfs de burgemeester deelnam, en carnaval is pas in februari.

Mensen, verklaarde een slimme professor in de Volkskrant plechtig maar dat had ik zelf ook al bedacht, zijn eerder geneigd tot duurzaam gedrag als het iets oplevert. En hier is het resultaat zelfs voor iedereen zichtbaar, dus dat is dubbele winst.

Allemaal goed, maar dat kan nog beter: maak er gewoon een tv-spelletje van. Elke zondag daagt een bekend milieubewust zangeresje met grote aanhang een gemeente uit om een week groener te leven. Verwarming op 12 graden, iedereen te voet naar school met een veganistisch lunchpakket, en geen elektriciteit tussen negen uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends. Niemand mort, niemand zeurt, want het is een spelletje en iedereen wil winnen want het is op tv.