De mensen die voor deze Republikeinse gekken stemmen straffen zichzelf

Zijn we klaar voor onze nieuwe Republikeinse meesters?

Zijn we klaar voor een meerderheid met mensen als Marjorie Taylor Greene, de radicaal-rechtse complotdenker die Vladimir Poetin ophemelt? Of met Lauren Boebert? “Hoeveel machinepistolen had Jezus?”, vroeg dat Congreslid tijdens een campagnebijeenkomst in juni. Geen, zou ik denken, maar zij antwoordde: “Niet genoeg om te beletten dat zijn regering hem doodde.” Laatst voorspelde ze nog vrolijk dat het einde der tijden nabij is: “de laatste van de laatste dagen”. Met Boebert aan de macht lijkt dat haast iets om naar uit te kijken.

Verder hebben we de toekomstige eerste vrouwelijke president, Kari Lake, die zoetgevooisde uitspraken doet die recht van Lucifer lijken te komen. Ze is gevaarlijk, want met haar ervaring als televisiepersoonlijkheid kent ze het vak. Bovendien gelooft ze echt wat ze zegt, anders dan Donald Trump en Kevin McCarthy, die maar doen alsof.

En dan is er Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die in zijn campagne voor een tweede ambtstermijn een spotje uitzendt met de suggestie dat God hem letterlijk heeft gekozen om de Democraten te bestrijden. Veel beter kan het niet.

Tot ons aller schande zullen deze extremistische Republikeinen – en hun ooit normale maar nu slaafse partijgenoten die uit opportunisme voor de gekken knielen – heel waarschijnlijk de macht krijgen in het Huis van Afgevaardigden, misschien ook in de Senaat en zeker in sommige staten, misschien zelfs enkele waar Joe Biden twee jaar geleden won.

En het ziet ernaar uit dat als McCarthy er eindelijk in slaagt om de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden, hij slechts de woordvoerder van Green, Jim Jordan en Boebert zal zijn. Dat wordt als de duivel die in The Exorcist door de keel van Linda Blair gromt – behalve dat het ons hoofd zal zijn dat als een tol draait.

Welkom in de gekkenclub: Clay Higgins, die complottheorieën over Paul Pelosi rondstrooit, hoopt voorzitter te worden van de Homeland Security-commissie van het Huis van Afgevaardigden; Paul Gosar, wiens familie de kiezers in Arizona smeekte om hem uit het Congres te gooien, zal in de nieuwe meerderheid welkom zijn.

In North Carolina wil Bo Hines, een Republikeinse kandidaat voor het Huis, dat panels uit de gemeenschap beslissen of slachtoffers van verkrachting wel of geen abortus kunnen krijgen. Hij breit voort op de uitspraak van Dr. Oz dat plaatselijke politici die bevoegdheid moeten krijgen. Zelfs Oprah heeft zich tegen Oz gekeerd, nochtans haar creatuur.

J.D. Vance, de aan Yale opgeleide durfkapitaltist uit Silicon Valley die Trump in 2016 ‘Amerika’s Hitler’ noemde maar daarna zijn verkiezing toejuichte, is kandidaat voor de Senaat. Hoewel hij in zijn bestseller schreef dat Yale de ‘universiteit van zijn dromen’ was, gaat hij nu tekeer tegen het systeem waar hij alles aan dankt. Vorig jaar hield hij een speech met de titel ‘De universiteiten zijn de vijand’. Zijn schoonmoeder is een bestuurder van de Universiteit van California San Diego.

Het is pijnlijk om Vance als bondgenoot van Herschel Walker te zien. Walker wordt gesteund door Mitch McConnell, die geen probleem heeft met een duidelijk gestoord individu dat de reputatie van de Senaat zou besmeuren.

Er zijn alles samen driehonderd Republikeinse kandidaten die de uitslag van de presidentsverkiezingen verwerpen. Maar als zij verkozen worden, zullen ze hun uitslag maar al te graag aanvaarden.

De mensen die voor deze gekken stemmen denken dat ze Biden, Barack Obama en de Democraten zullen straffen. In werkelijkheid straffen ze zichzelf.

De extremistische Republikeinen hebben geen plan. Ze willen alleen aan de macht komen, Biden een hak zetten, Hunter Biden voor de rechter slepen, een reeks domme onderzoeken starten, de regering blokkeren, Oekraïne laten vallen en de staatsschuld als chantagemiddel gebruiken.

Een deel van de schuld ligt bij de Democraten. Zij hebben niet uitgelegd hoe ze de problemen willen aanpakken waar de mensen van wakker liggen: de misdaad en de inflatie. Biden heeft de kiezers niet de boodschap gegeven die ze nodig hadden. Hij voelde zich moreel verplicht om te waarschuwen voor het gevaar voor de democratie. Maar dat is niet wat de mensen bezighoudt en hun stemgedrag bepaalt.

Zo zien we dat het recht van vrouwen om over hun lichaam te beslissen wordt overschaduwd door de bezorgdheid over veiligheid en economische zekerheid.

Tot overmaat van ramp maakt Trump plannen voor zijn terugkeer. Het is de vraag of DeSantis echt de Republikeinse presidentskandidaat zal worden. Tijdens een meeting in Iowa, vorige donderdag, spoorde Trump zijn publiek aan om “de communisten in het stemhokje te verpletteren” en zei hij “heel, heel, heel dicht” te zijn bij de beslissing om “het opnieuw te doen”.

Trump, onze Pandora, heeft de demonen losgelaten die ons nu bedreigen: racisme, antisemitisme, geweld, haat, complottheorieën en mini-Trumpjes die nooit ook maar in de buurt van de macht zouden mogen komen.

De hemel sta ons bij.

