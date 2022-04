De meerwaarde van excellentie wordt verdrongen omdat we obsessief op zoek zijn naar de heilige graal van de ultieme gelijkheid

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

De faculteit geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam stopt vanaf volgend jaar met het uitreiken van cum laude masterdiploma’s. Ze schrapt de excellentiekwalificatie om de prestatiedruk op haar studenten te verminderen. De nadruk moet nu liggen op studeren in plaats van presteren. Blijkbaar is dat een contradictie.

De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond reageerde in de Volkskrant alvast enthousiast: “Door onderwijsinstellingen en docenten wordt nu erg veel druk uitgeoefend om excellent te presteren. (…) Studeren zou meer moeten draaien om jezelf te ontwikkelen en gelukkig te zijn.”

Sterk focussen op gelukkig worden heeft meestal het omgekeerde effect. Maar als een mens toch die weg op wil, dan is jezelf ontwikkelen in ieder geval een essentieel onderdeel. De oude Grieken bouwden er zelfs een hele cultuur rond: de agon. Grieken kunnen zaken altijd net dat tikje sexyer doen klinken.

De agon omhelst het idee dat je jezelf en je zwaktes pas echt leert kennen wanneer je wedijvert met anderen. Strijd wordt niet als drempel ervaren, maar juist als een pad naar groei en een sterk karakter. Door vriendschappelijke rivaliteit kun je jaloezie en afgunst omzetten in positieve zelfontwikkeling. Wat je zelf goed doet, maakt ook anderen beter. En omgekeerd. Zonder die ander, kan je jezelf niet onderscheiden. We hebben elkaar nodig. We zijn elkaars drijfveer.

De rivaliteit waar het hier over gaat, betreft niet de vernietiging of kleinering van de ander, want dat is dan weer ‘polemos’. Ook best een sexy woord. Daar niet van. Maar de nadruk bij agon ligt op de vriendschappelijkheid van de strijd tussen, heel belangrijk, twee gelijkwaardige spelers. Zoals bijvoorbeeld bij masterstudenten geneeskunde het geval is.

Alleen wordt de meerwaarde van competitie en excellentie vandaag al te zeer naar de achtergrond geduwd omdat we obsessief op zoek zijn naar de heilige graal van de ultieme gelijkheid. Jaloezie en afgunst worden niet omgezet in pogingen om de grenzen van het eigen kunnen te verleggen, maar om die van de ander in te perken. Als niemand de meet meer verder legt, komen we er vroeg of laat allemaal over. Iedereen kan zich winnaar wanen.

In het verkrampte streven om op die manier geen ‘verliezers’ te hebben, leggen we juist zo sterk de nadruk op hoe erg het is om te verliezen dat het spelelement wordt aangetast. Iets als cum laude behalen wordt zo een ‘Ernstige Zaak’ van afgunst en ressentiment. De gedachte dat iemand anders beter is, wordt dan namelijk meteen afgekeurd als een aantasting van de gelijkheidsclaim.

Om dat soort onverdraaglijke stress en teleurstelling te schrappen, schaffen we ineens het plezier van winnen af. De angst om geen cum laude erkenning te krijgen maakt de vreugde onmogelijk van die wel te behalen. De meet wordt verschoven in de richting van een middelmaat die steeds verder afglijdt.

Winnen op het terrein waar je goed in bent, is niet alleen leuk en stimulerend. Het is des mensen. Plus est en vous.