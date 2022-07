De media moeten beseffen dat niemand zo geobsedeerd is door de media als de media

Frederik De Backer is columnist. Zomerzaken verschijnt tot eind augustus wekelijks op vrijdag.

Toon mij een veertienjarige met de ambitie eindredacteur te worden en ik zie een gevaar voor de samenleving. Het soort puber dat op een gegeven moment in zijn leven, bewaakt door politielui met bivakmutsen, op een marktplein aangeeft waar hij precies stond toen hij het vuur opende op de massa. Eindredactie is geen roeping maar een zinkgat op de weg naar een carrière. Wanneer ze roept, loop je weg.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ik me binnenkort weer meer zal toeleggen op deze van geheel eigen onwelriekendheden bolstaande discipline binnen het masochisme. Van De Panne tot Voeren zal ik woordbroddelaars het klavier uit de handen slaan, de pen doormidden breken, desnoods de inktpot zelve betwisten. Van Essen tot Herne zal ik kwalijk mistasten als ‘ondanks dat’ iets of iemand, gestuntel met ‘wiens’ en ‘wier’, en wandaden als ‘ondermeer’ of – mijn arme hart – ‘zowiezo’ genadeloos van computerschermen en, indien daartoe gedreven, hersenpannen vegen. Een Algemeen Nederlandse Inquisitie.

Dat men zich vocaal in nevelen hult, tot daaraan toe. Eenmaal de afrit Affligem genomen komt ook míjn moerstaal me, gedragen door de kadaverwalm van ’t Stinkkot, tussen het lover langs de N208 weer aangewaaid, en God weet hoe wijd de kloof tussen haar en het AN is. Maar op het blad schenk ik klare wijn en klare taal.

Nu de media nog.

Print is inmiddels vijftien jaar dood en hoewel ik me nog amper kan voorstellen hoe een krant of tijdschrift eruitzag, herinner ik me de zorg voor taal die bij de totstandkoming van zo’n fossiel aan de dag werd gelegd. Vandaag echter zijn media, eindelijk aan land gekropen, geobsedeerd door snel- en hoeveelheid. Voortmaken, dat artikel moet nog mee in de online-nieuwsbrief! Snel pushen! Is die kop wel ‘dwingend’ genoeg? Content, content, content! Alsof ergens aan de andere kant van het internet iemand op sterven ligt en slechts tien beleggingstips volgens deze of gene lul met een stropdas redding brengen. Als mijn beademing van Paul D’Hoore moet komen, laat me dan verglijden in de eeuwigheid.

De media moeten beseffen dat niemand zo geobsedeerd is door de media als de media. Gewone mensen hebben andere dingen aan hun hoofd. Voor hen is het nieuws iets voor tijdens het schijten. Voor hen telt niet zozeer hoe snel de verslaggeving is, maar hoe correct. Inhoudelijk én vormelijk. Op het internet wordt niets sneller gedeeld dan een tikfout in een titel.

Laat taalbeheersing alstublieft snel weer een basisvereiste in dit vak worden, opdat onze moederspraak tenminste nog even kan schitteren alvorens te worden verzwolgen door de kleverige pap die YouTube, Netflix en sociale media er dagelijks overheen braken, het soort Nederengels dat ons ‘ik ben daar oké mee’ en ‘stand-upcomedian’ en nog tienduizend andere misbaksels gaf. Laten wij het wél belangrijk vinden, al was het maar uit beroepseer. Niet alles moet een commerciële afweging zijn.

Taal is een levend organisme, maar het zijn zij die zich ervan bedienen die het voederen.