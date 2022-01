De marginale groep weigeraars hier valt in het niet bij de grote groepen in de rest van de wereld

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Het einde van de coronapandemie is in zicht in Europa, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat is dezelfde Wereldgezondheidsorganisatie als degene die er nog maar een week of twee geleden voor waarschuwde om de omikronvariant zeker geen ‘mild’ virus te noemen, maar het is een kniesoor die zeurt, nu er eindelijk goed nieuws te rapen is.

Zeker is niets in deze pandemie, maar de WHO bevestigt daarmee wel de hoop die tal van experts al eerder uitgesproken hebben. Met omikron is een virus geland dat weliswaar razend besmettelijk is, maar tegelijk relatief minder mensen ernstig ziek maakt. In combinatie met een vrij hoge vaccinatiegraad en betere weersomstandigheden betekent dit dat de Europeanen tegen de lente een vrij hoge immuniteit kunnen hebben opgebouwd. Vorig jaar was het nog te vroeg om te hopen op een evolutie naar een endemie, maar voor de komende maanden is dat een realistisch perspectief.

Natuurlijk, waakzaamheid blijft geboden. Dat straks toch nog een minder vriendelijke variant opduikt behoort nog altijd tot de mogelijkheden. Maar de evolutie naar minder gevaar is onmiskenbaar ingezet. Dat vooruitzicht geeft zuurstof om de volgende fase is deze vermoeiende strijd goed aan te pakken.

Er liggen voor Europese regeringen zoals de onze vanaf de lente minstens drie belangrijke opdrachten te wachten in die nieuwe fase. De eerste is de afbouw van zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen. Dat mag bedachtzaam gebeuren, maar elke neiging om uitzonderingsmaatregelen toch in stand te houden wordt best kordaat onderdrukt. Onze regeringen hebben beloofd dat ze pasjes, sluitingsuren en toegangsbeperkingen geen dag langer in stand zullen houden dan nodig. Het is van groot maatschappelijk belang dat die belofte vervuld wordt.

Met dien verstande dat we er, ten tweede, wel nuchter rekening mee houden dat corona in het najaar opnieuw kan aankloppen. Dat betekent dat we onszelf en onze kwetsbare naasten zullen moeten beschermen met de middelen die we onderhand kennen: een boostervaccin voor doelgroepen, mondmaskers, veilige lucht, uitkijken voor besmettingshaarden.

Maar willen we covid helemaal onderdrukken, dan wordt stap drie cruciaal. We moeten de pandemie ook in de rest van de wereld uitroeien en dus eindelijk werk maken van wereldwijde vaccinatie. Miljoenen levens staan nog op het spel. Ook welbegrepen eigenbelang speelt mee, want alleen zo leggen we de eindeloze bron van virusvariatie droog. Ook van de farmabedrijven mag daarbij een inspanning geëist worden.

Beschikbaarheid van vaccins is maar het halve werk. Voldoende mensen moeten ze ook willen nemen. De marginale groep weigeraars hier valt in het niet bij de grote groepen in de rest van de wereld. Mensen overtuigen wordt nog een werk van lange adem. Een werk dat wel degelijk ook mede onze verantwoordelijkheid blijft, eens hier de poorten van het Rijk der Vrijheid openzwaaien.