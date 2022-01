De man was geïntrigeerd door het systeem met de kaart. Geen geforceerde date, maar een achtervolging

Julie Cafmeyer is columnist.

De man en de vrouw zaten nog maar enkele dagen op de datingapp ROUTES toen ze een match kregen. De app was ontwikkeld door enkele romantici die de spontaneïteit van een ontmoeting wilden herwaarderen. Het concept: iedereen die zich registreert, wordt getrackt. De positie van elke gebruiker wordt 24 op 24 vastgesteld op de kaart. Gebruikers die zich aangetrokken voelen tot iemand die ze passeren op straat, op de trein of op café, openen de kaart en klikken op de avatar. Als de ander de klik aanvaardt, is er een match en een mogelijkheid tot chatten. Vanaf nu kunnen ze elkaar constant volgen op de kaart. De routes van hun match lichten dag en nacht op.

Dankzij deze innovatieve technologie nemen matches elkaars verplaatsingen waar. Ze hoeven niet af te spreken, maar kunnen ervoor zorgen dat ze elkaar kruisen.

Het volgen van de avatar is spannend. Je benadert iemand, of iemand komt steeds dichter bij jou.

De vrouw had zich ingeschreven op de app omdat ze in haar dertiger jaren nog altijd alleen was. De waarzegster van haar moeder had haar gewaarschuwd dat het niet vanzelf zou gaan. In de weekends ondernam ze onder invloed van negroni’s diverse verleidingspogingen. Zelf vond ze haar initiatieven vastberaden en origineel. Ze sprak wildvreemden aan en zei zo zelfzeker mogelijk: “En dan mag je me nu kussen!” Meestal werd ze afgewezen met slappe excuses. “Je bent mijn type niet.” “Ik voel een diepe behoefte om even alleen te zijn.” “Ik ben emotioneel niet beschikbaar.”

Was het haar dronkenschap? Was ze te duidelijk? Was ze afstotelijk?

De man zat op de app omdat hij geïntrigeerd was door het systeem met de kaart. Geen geforceerde date, maar een achtervolging. Hij was midden dertig, maar voelde zich oud. Zijn huid was grauw, zijn wallen lichtpaars. Als een vrouw naar hem keek, kreeg hij het gevoel dat hij iets moest bewijzen. ‘Iets’ dat hij niet kon definiëren. Zijn mannelijkheid?

De aanblik van een vrouw bracht een associatiestroom teweeg die hij niet kon stoppen. Hij werd moe van een vage verwachting. Een pater familias die een vrolijk leven moest faciliteren voor zijn vrouw en zijn potentiële nakomelingen. Een date stond gelijk aan het kopen van een huis en het maken van een kind. Hoe kon hij zijn leven vormgeven vanuit een verlangen? Iets dat levend was. Iets, iets, iets, maar hij kreeg er geen vat op.

De vrouw had een teveel aan opwinding. Ze kon haar geilheid niet manifesteren. Alsof er een zwerm bijen vastzat in haar onderbuik en geen uitweg vond.

In oogcontact van enkele seconden voelden de man en de vrouw - ondanks hun demonen - een wilde aantrekking. Midden in de winter kregen ze ter hoogte van een kale magnolia in het Antwerpse Harmoniepark een match. Hun routes lichtten op. (Wordt vervolgd.)