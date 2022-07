De maharadja zag geen andere uitweg dan mee te feesten: mijn favoriete verhaal over vakantiezomers

Jeroen Olyslaegers is columnist.

Er waren eens twee maharadja’s. De ene was afgunstig op de andere en liet zijn knechten de bron van diens onderdanen vergiftigen. De maharadja zelf werd niet vergiftigd omdat hij over zijn eigen bron beschikte, maar zijn onderdanen beleefden de tijd van hun leven door het gif. Ze deden namelijk niks productiefs meer. Ze dronken, ze feestten, ze begonnen ongehoord met elkander te flirten. Hun maharadja trachtte hen aan te manen tot arbeid en ernstig gedrag. De onderdanen snapten niks meer van hun meester. Waar had die mens het over? Door al zijn gepreek leek hij wel gek geworden. De maharadja geraakte geïsoleerd en leed daaronder, want hij hield van zijn onderdanen. Uiteindelijk zag hij geen andere uitweg dan zelf ook van de vergiftigde bron te drinken en mee te feesten. Ziedaar mijn favoriete verhaal over vakantiezomers. En wat gebeurde er met die andere, afgunstige maharadja, vraagt u. Geen idee. Maar ik vermoed dat hij loerde naar zijn eigen gif, twijfelend of hij de overwinnaar was.