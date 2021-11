De maakbaarheidswaan die wij met z’n allen verheerlijken heeft een bijproduct

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

Of ik het niet moeilijk vond, vroeg mijn vader, dat binnenkort mijn laatste jaar als twintiger startte.

Net had hij me verteld dat hij het confronterend vond dat collega’s van iets meer dan een handvol jaar ouder binnenkort al afzwaaiden.

“29 valt nog mee”, antwoordde ik uiteindelijk. Desalniettemin ben ik al even gestopt met een paar jaar aan mijn leeftijd toe te voegen, zoals ik vroeger weleens deed. Als tiener omdat ik niet kon wachten tot ik ouder en dus cooler zou zijn, en als prille twintiger omdat ik vreesde anders professioneel niet serieus genomen te worden.

Ik voegde eraan dat ik vooral opzag tegen alle dingen die je als dertiger hoort te doen.

Natuurlijk kun je die verwachtingen ook negeren, maar dat betekent nog niet dat ze je compleet koud laten. Zo interview ik momenteel vrouwen van tussen de 35 en 45 voor een verhaallijn in mijn boek. Tot nu toe sprak ik voornamelijk dames die buiten de bekende lijntjes kleurden. Dat ging sommigen beter af dan anderen.

Zo vertelde een van hen me dat op haar 46ste vrijgezel en kinderloos zijn vaak voelde alsof ze ingehaald was door de tijd. Een tijd die volgens haar genadelozer is voor vrouwen dan pakweg twintig jaar geleden. “Ik kan simpelweg niet op tegen al die Instagrammeisjes,” had ze verzucht, “misschien moet ik dan toch ook maar aan de botox.”

Een andere vrouw van dezelfde leeftijd had me verteld dat zij zich juist comfortabeler in haar vel voelde dan ooit. Zo was ze, net als trouwens veel dames, sinds de eerste lockdown gestopt met haar haren te verven.

“Ik hou van de extra autoriteit die mijn grijze haren me geven”, zei ze. “Kotsbeu was ik het dat mannen tegen me praatten alsof ik een meisje ben. Veel vrouwen vinden het flatterend om op hun veertigste nog betutteld te worden, maar ik niet.”

Toch kon ze niet zeggen dat ze haar haren nu nooit meer zou verven. “Op sommige dagen kan mijn eigen spiegelbeeld me zo treffen dat ik me moet inhouden om niet meteen naar de kapper te rennen. De angst om er oud uit te zien zit er diep in.”

Een vrees die niet alleen vrouwen overweldigt, zo vertrouwde een jongeman me onlangs op een feestje toe. Ik vroeg hem hoe oud hij was. “Vijfendertig”, fluisterde hij terwijl hij neerknielde op het tapijt. Vervolgens vertelde hij dat hij daarom geen baard liet staan; “dat peper-en-zout representeert gewoon niet wie ik ben.”

Ageism, oftewel het discrimineren op basis van leeftijd, is een bijproduct van de maakbaarheidswaan die wij met z’n allen maar blijven verheerlijken. We doen het onszelf aan.

In de Süddeutsche Zeitung las ik onlangs een tirade van een 63-jarige journaliste tegen de druk om kalm en geëngageerd de ouderdom te dragen. Zelf was ze ronduit bang voor wat er na haar nakende pensioen zou komen, geen haar op haar hoofd dat vrijwilligerswerk of bingoavonden overwoog. Haar advies aan de jeugd: onderdruk de gedachte aan je oude dag zo lang mogelijk.

En dat, zou ik zeggen, is dan weer een bijproduct van die tirannie van het positieve denken.