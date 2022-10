De lustmoordenaar is in de war en lost zijn greep, een heel klein beetje maar

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Soms gebeurt het, dan is hij daar en kruipt als schimmel onder mijn teennagels m’n lijf in, klimt traag en nauwelijks merkbaar naar mijn hart toe, vergiftigt daar ­kamers en boezem, sluipt naar mijn keel en wurgt me tergend langzaam: de lustmoordenaar die Eenzaamheid heet.

Ik hap naar adem, probeer me te ontworstelen aan de ijzeren greep waarmee hij mijn hersenen vacuüm trekt, maar tevergeefs, er is geen ontkomen aan. Hooguit kan ik proberen mezelf af te leiden van de pijn die hij teweegbrengt.

Snel, voor ik helemaal de geest geef, app ik een berichtje naar het groepje Il Paradiso, daarin mijn drie gratiën – mijn twee dochters en mijn jongste zus – en vraag: vogelmarkt, koffie, iemand? De moordenaar is in de war en lost zijn greep, een heel klein beetje maar.

Tot ik me bij gebrek aan antwoord plots herinner dat mijn jongste in New York zit, mijn oudste en mijn zus aan het werk zijn en ze dus alle drie wat anders te doen hebben dan die luid lachende killer die met plezier mijn strottenhoofd weer tot moes knijpt te overmeesteren.

Dan maar alleen de deur uit, met mijn hondje Mr. ­Wilson, naar het park, naar de natuur waar de beul zich verstopt in een wolkje aan de hemel dat me ongemerkt in de schaduw houdt, ook al schijnt de zon. Hij wil niet gezien worden in het openbaar.

Toch fleurt het licht dat door de bladeren valt me op en in gedachten stuur ik met morse­tekens een telegram naar mijn zeekapitein op de lange omvaart, maar die heeft vast andere zeekatten te geselen want ook van hem geen teken van leven.

Weer valt me op hoe helend bomen, gras en struikgewas kunnen zijn. Komt het daardoor dat die onverlaat me nooit of zelden vindt als ik in Italië ben, op de plek waar kilometers in de omtrek geen levende mensenziel te bespeuren is?

Ook zijn zusje, ‘la Solitudine’, komt daar niet verder dan morrelend aan de voordeur een hypnotiserend lied te zingen dat nog voor het mijn hart bereikt vertrappeld wordt door everzwijnen of als een veldmuisje ­belaagd wordt door een oehoe-­roepende uil.

Na het park ga ik dan maar alleen naar de markt, koop bloemen voor mezelf, drink koffie aan een tafeltje van een gezellig terras waar uitzonderlijk geen bekende te bespeuren valt.

Ik wil nog niet naar huis, bang voor het monster dat me daar opwacht, en loop in de schaduw de winkel­straten in, maar de wolk boven mijn kop knalt tegen een paar ­andere aan en een vreselijke stortbui jaagt iedereen naar binnen.

Druipnat kom ik thuis en vind een briefje in de bus: “Liefje, het is te lang geleden, kom je vanavond eten bij ons? Ik belde je maar je nam niet op.”

Die avond zit ik aan tafel in lief, interessant en geestig gezelschap, en lach ik in mijn vuistje Meneer ­Eenzaamheid uit.