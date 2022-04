De luchthartigheid waarmee over het gebruik van kernwapens wordt gesproken, maakt me bang

In de eerste dagen van zijn oorlog tegen Oekraïne liet Vladimir Poetin de wereld weten dat hij de kernwapens van zijn land in verhoogde staat van paraatheid had gebracht. Sindsdien speculeren opiniemakers, generaals en politici volop over wat er zou gebeuren als Rusland een kernwapen zou gebruiken. Wat zou de NAVO doen? Zouden de VS terugslaan?

Ik vind die speculaties hol klinken. Het zijn woorden die niet overtuigen, woorden zonder gevoel.

In 1958 was ik als jonge wetenschapper bij de Amerikaanse marine getuige van de ontploffing van een thermonucleair wapen van 8,9 megaton voor de kust van Eniwetok, een atol in de Marshall-eilanden. Wij bevonden ons op het strand van Perry Island, aan de overkant van de lagune, waar we onze instrumenten hadden opgesteld om de atmosferische straling te meten.

Drieënzestig jaar later blijft de herinnering aan wat ik zag en voelde in mijn geheugen gegrift. En de luchthartigheid waarmee nu over het gebruik van kernwapens wordt gesproken, maakt me bang.

Die kernproef, codenaam Oak, maakte deel uit van een grotere reeks van 35 ontploffingen in het jaar 1958. De waterstofbom van Oak explodeerde om halfacht ’s ochtends. Dezelfde middag werd op het nabijgelegen atol Bikini een tweede bom tot ontploffing gebracht.

De hitte en de schokgolf van een nucleaire ontploffing zijn onvoorstelbaar. Terwijl ik op dertig kilometer afstand toekeek, verdampten de bom, de boot, het water en de lucht van de lagune in een miljoenste van een seconde. Röntgenstralen en neutronen verspreidden zich en lieten de zwaardere deeltjes achter, in een stralingsfront dat door de lucht werd opgeslorpt. Straling, absorptie, nieuwe straling en verspreiding volgden elkaar bliksemsnel op.

De buitenste zone van de explosie koelde af en werd transparanter toen ze in mijn richting kwam. Ik zag een nieuwe, nog hetere vuurbal in de kern van de ontploffing. Hij klom aan de hemel en slokte meer en meer atmosfeer op. Koraal en water werden kolkend opgezweept en vormden een enorme zuil. De vuurbal bleef groeien en groeien, tot hij een straal van 2,5 kilometer bereikte.

De tijd leek stil te staan. Ik was de tel van de seconden kwijt.

De hitte werd ondraaglijk. Ik dacht dat mijn haar vuur zou vatten. Het licht van de ontploffing was onbeschrijflijk fel. Ik werd bang dat mijn veiligheidsbril niet sterk genoeg zou zijn.

Ik kneep mijn ogen dicht en draaide me tot ik de rand van de vuurbal door mijn oogleden heen kon zien. Ik draaide mijn hoofd weer weg, opende mijn ogen en zag de silhouetten van de bomen en voorwerpen vlakbij. Het licht werd nog feller en de hitte op mijn rug nam toe.

Ongeveer 30 of 40 seconden na de explosie zette ik mijn bril af en keek ik naar de paarsrode en bruine wolk van de vuurbal.

Terwijl de opstijgende wolk een paddenstoel begon te vormen, wachtte ik op de schok die zou komen. In de verte zag ik een lange verticale schaduw naderen. Ik opende instinctief mijn mond en bewoog mijn kaken heen en weer om het drukverschil op mijn trommelvliezen te verdelen, sloot mijn ogen en drukte mijn handen op mijn oren.

Toen de schokgolf mij raakte, wankelde ik achteruit. Ik opende mijn ogen en zag een tweede schaduw uit een iets andere hoek op mij afkomen. In de volgende seconden voelde ik de ene schok na de andere: de weerkaatsing van de drukgolf op de verre eilanden.

De vuurbal bleef groeien en klimmen, tot op wel drie kilometer hoogte. De gloeiend hete kokende massa in de verte veranderde in een mengsel van witte en grijze stoom en steeg en steeg tot dertig kilometer in de lucht.

Inmiddels was het water van de lagune verdwenen, als een gordijn dat weggeslagen werd. De zeebodem was nu zichtbaar. In de verte vormde het water een muur, zoals in de film toen Mozes het water van de Rode Zee scheidde. De watermassa leek even stil te staan en raasde dan terug.

De zee trok een tweede keer weg en stroomde terug, en dat verschijnsel bleef zich herhalen met altijd kleinere golven. Het zou de hele dag aanhouden.

De mens heeft in totaal meer dan 500 atmosferische en 1.500 ondergrondse kernproeven uitgevoerd. Proeven om te kijken of de wapens werkten zoals verwacht. Proeven om de impact van de radioactieve straling op mensen te meten. Proeven om een politiek punt te maken.

In het begin van mijn loopbaan bij de marine werkte ik aan scenario’s van kernoorlogen die tientallen miljoenen mensen konden doden. MAD, heette dat in de Koude Oorlog. Mutually Assured Destruction, wederzijds verzekerde vernietiging.

Maar het einde van de Koude Oorlog betekende niet het einde van deze vreselijke wapens.

Slechts enkele maanden geleden stelden Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring dat een kernoorlog onmogelijk kan worden gewonnen en nooit mag worden gevoerd. “Wij benadrukken onze wens om met alle staten samen te werken om een veiligheidsomgeving tot stand te brengen die de ontwapening bevordert, met een wereld zonder kernwapens als einddoel.”

Als in Oekraïne kernwapens worden gebruikt, zou het conflict snel uit de hand kunnen lopen. In een strategische oorlog met Rusland zouden honderden ontploffingen zoals die van Oak onze landen verwoesten.

Ik was getuige van één thermonucleaire explosie. Ik hoop dat niemand ooit een andere zal moeten meemaken.



