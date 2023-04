De logo-affaire rond Schlitz is geen onhandigheid zoals beweerd werd, het is een fout

Alain Gerlache is De Morgen-columnist.

“God, bescherm me tegen mijn vrienden. Mijn vijanden kan ik zelf wel aan.” Ex-staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) zou weleens aan dat citaat van de 18de-eeuwse Franse filosoof Voltaire (1694-1778) kunnen denken, een scherp observator van de politieke mores in zijn tijd. Het ontslag van de staatssecretaris is het resultaat van het ernstige en hardnekkige werk van parlementslid Sander Loones (N-VA).

Elke democraat, ongeacht zijn opinies, zou zich moeten verheugen dat het nog mogelijk is vastberaden oppositie in het parlement te voeren, in plaats van constant gratuit steken uit te delen op de sociale media. Maar meer nog dan de grond van de zaak is de val van Schlitz het gevolg van de onwaarschijnlijke opeenhoping van onhandigheden en provocaties vanwege haar kabinet en haar entourage. En haar partij, Ecolo, die de jongste maanden al niet in beste doen was, deelt in de brokken.

Allereerst moet opgemerkt worden dat de ex-staatssecretaris zich, telkens als ze van iets beschuldigd werd, verschool achter haar kabinet. Het hele gedoe rond haar logo, de Instagram-post waarin de N-VA’ers vergeleken werden met nazi’s, haar like onder die post, dat was allemaal de schuld van medewerkers. Een minister of een staatssecretaris is verantwoordelijk voor zijn of haar kabinet en de acties van de kabinetsleden. Het is bovendien verbazingwekkend dat in volle politieke en mediacommotie initiatieven op het vlak van communicatie genomen konden worden, blijkbaar zonder enige ministeriële controle. Dat is op zijn minst een ernstig probleem van management. Het helpt Ecolo niet, een partij die door critici vaak een gebrek aan professionalisme verweten wordt.

Nood aan nieuwe ethiek

Ook inhoudelijk is er een probleem met de tegenaanval. Van in het begin waren er pogingen om de kern van de zaak te minimaliseren. Maar de logo-affaire is geen onhandigheid zoals beweerd werd, het is een fout. Nochtans werpt Ecolo zich steeds op als grote pleitbezorger van de politieke ethiek. Als een andere partij dit gedaan had, dan had ze heftig gereageerd. En dan hebben we het nog niet over het feit dat Sarah Schlitz al dan niet voor het parlement gelogen heeft. Net zoals bij de andere, vaak ernstiger affaires die de politieke wereld al weken op zijn grondvesten doen daveren, wordt het tijd dat de partijen ermee ophouden onwetendheid of onhandigheid voor te wenden. De Belgische democratie heeft nood aan een nieuwe ethiek van verantwoordelijkheid, en daar moet open over gedebatteerd kunnen worden.

In de plaats daarvan zien we bij de steun voor Schlitz, met name op de sociale media, dat mensen die kritiek op haar uiten persoonlijk geviseerd worden. Het heet dat ze zich bezondigen aan seksisme tegenover haar of vijandig staan tegenover de strijd die ze leverde voor de gelijke kansen, tegen racisme, tegen homofobie. Dat klopt zonder twijfel voor sommigen van haar belagers. Maar dat betekent niet dat je elke kritiek op de ex-staatssecretaris zomaar op een hoopje kan keren.

Door aan het eind van haar persconferentie te alluderen op seksistisch en seksueel geweld vanwege publieke mandatarissen, wentelde Schlitz zich opnieuw in de slachtofferrol, niet vanwege haar politieke keuzes, maar vanuit haar persoon. Het wijst op het bestaan van een radicale strekking binnen Ecolo die zo overtuigd is van het eigen gelijk dat elke kritiek meteen beschouwd wordt als een aanval tegen personen. Zo’n houding maakt elk democratisch debat onmogelijk. Op die manier wordt nogmaals het beeld versterkt van Ecolo als partij van het opgeheven vingertje waaraan de regeringspartners zich zo vaak ergeren.

Wet van Godwin

Als conclusies uit deze weinig verheffende politieke episode getrokken moeten worden, dan mag ook de verwijzing naar het nazisme in een Instagram-post van een kabinetslid niet onvermeld blijven. Dat gaat verder dan de befaamde wet van Godwin, die stelt dat als een internetdiscussie maar lang genoeg duurt onvermijdelijk de vergelijking met Hitler of de nazi’s valt.

Het is niet de eerste keer dat Franstalig links dat argument inzet tegen de Vlaams-nationalisten. Dat de N-VA soms blijk geeft van dubbelzinnigheid ten aanzien van extreemrechts, vooral in haar houding tegenover het Vlaams Belang, is één zaak. Maar dat de staatssecretaris zelf, onder druk van de eerste minister, zich verplicht voelt tegenover haar partijgenoten duidelijk te maken dat het “naziregime genocide en misdaden tegen de mensheid begaan heeft die op geen enkele wijze te vergelijken zijn met het parlementaire werk van de heer Loones” is simpelweg hallucinant.

Het getuigt niet alleen van ontstellend gebrek aan cultuurhistorisch besef bij haar achterban, het banaliseert het nazisme en beledigt bovendien zijn slachtoffers. Noord en Zuid zijn er nooit in geslaagd om de collaboratie in Vlaanderen en in Franstalig België samen op een nuchtere manier aan te kaarten. Door keer op keer naar dit pijnlijk verleden op een karikaturale manier te verwijzen, maak je het wederzijdse onbegrip en de kloof tussen de gemeenschappen alleen maar groter.