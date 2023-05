De lgbtq-gemeenschap? Weg ermee!

Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de UGent.

Wat ik op uw bord leg is niet wereldprobleem nummer 1. Toch erger ik me er al jaren aan. En wie weet kunt u mijn kleine probleem met een kleine moeite mee helpen oplossen. Namelijk: door te stoppen met al te makkelijk te spreken in termen van ‘gemeenschappen’. Te beginnen vandaag, op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie (Idahot). ‘De lgbtq-gemeenschap’, kunt u dat luie taalgebruik laten voor wat het is?

Begrijp me niet verkeerd. Ik vraag u niet te zwijgen over de rechten van wie met zijn (m/v/x) seksuele geaardheid of identiteit tot een minderheid behoort. Ik moedig u er zelfs toe aan. Vanuit mijn eigen onderzoek: zelfs in het progressieve Gent wordt wie openlijk transgender is 29 procent minder vaak uitgenodigd op een jobgesprek. We moeten dus bij antidiscriminatiebeleid niet enkel focussen op etniciteit en gender, maar ook op leeftijd, gezondheid en... seksuele identiteit.

In feite gaat het om: diversiteitsdenken met voldoende... diversiteit. En net dat stoort me wanneer mensen in het hok van een gemeenschap geplaatst worden. Hoe divers klinkt voor u ‘de moslimgemeenschap’? Vermoedelijk niet in de eerste plaats dat van de jongeren met een pragmatische houding tegenover hun geloof die ik in onze auditoria zie zitten. En welke beelden roept ‘lgbtq-gemeenschap’ bij u op? Vermoedelijk beelden waar veel jongeren die pakweg homo zijn, weinig mee hebben. Omdat ze nu eenmaal heel divers zijn. Dat blijkt ook uit onderzoek. Velen geven aan een focus op hun persoonlijke identiteit en jong zijn te wensen en geen overbelichting van hun seksuele geaardheid. Ik ben een van hen. Mijn seksuele geaardheid determineert mijn waarden niet.

Stijn Baert. Beeld rv

Bovendien: een gemeenschap waarbij mensen zich rond hun seksuele identiteit organiseren, dat zie ik rondom mij compleet niet. Aan al mijn vrienden scheelt wel iets, maar zij weten het zelden te compenseren door een coole seksuele geaardheid. En degenen die toch dat voorrecht bezitten, gaan bijna nooit naar de Gay Pride Parade of homofeestjes. Ik begrijp dat sommige jongeren veilige plaatsen nodig hebben. Waar ze makkelijker een partner kunnen vinden, bepaalde ervaringen delen en dimensies van hun zijn uiten zonder schrik voor spot of erger. Maar anderen hebben daar dus compleet niks mee. De lgbtq-gemeenschap, als die al in actieve vorm zou bestaan, bevat slechts een deelverzameling van alle burgers die niet cisgender en hetero zijn.

Het ideaal van Idahot zou voor mij net samenleven in gelijkheid en diversiteit moeten zijn. Terwijl het gemeenschapsdenken net het gevaar in zich draagt segregatie te versterken.

Als ‘lgbtq-gemeenschap’ dan lui taalgebruik is, wat is dan de betere optie? Duidelijk: als iemand zich niet met zijn seksuele identiteit identificeert, zet dan andere dingen in de verf om deze te omschrijven. Wil je toch verwijzen naar alle mensen met een minderheidskenmerk op dit gebied samen, spreek dan bijvoorbeeld over ‘lgbtq’ers’.

Conclusie? Laat mensen zelf kiezen met welke labels ze zich identificeren. Wie klaar is om uit de kast te komen, mag niet het gevoel hebben dat hij (m/v/x) daardoor meteen een ander hok inspringt. Weg met het luie ‘lgbtq-gemeenschap’, leve de liefde en de passie, hoe men die ook beleeft.