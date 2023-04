De leukste dag van het jaar in Rio: wie bidt voor Sint-Joris krijgt moed, en gratis bonen

De leukste dag van het jaar is in Rio de Janeiro de dag van Sint-Joris, die van de draak, op 23 april. Hoewel hij niet de patroonheilige van de stad is – dat is de zielige Sint-Sebastiaan, die altijd met pijlen doorboord wordt afgebeeld – wordt zijn feestdag uitbundig gevierd.

Sint-Joris, een krijgshaftige en moedige heilige die volgens de legende een draak verslaat, wordt in Rio ook nog gelijkgesteld aan Ogum, een belangrijke god in de Afro-Braziliaanse godsdiensten. Ogum staat voor vechtlust en standvastigheid en de strijd voor rechtvaardigheid. Allemaal dingen die de doorsnee-inwoner van Rio hard nodig heeft om het leven fatsoenlijk door te komen. Misschien verklaart dat zijn populariteit.

Er bestaat een plant, het zwaard van Sint-Joris, die bij aanwezigheid in huis nog eens extra kracht en voorspoed brengt. Wij noemen die plant sanseveria, een onverwoestbare plant die alleen maar doodgaat als je hem te veel water geeft.

Op de dag van Sint-Joris, het begin van de herfst in Rio, is het meestal mooi weer en lopen veel mensen met een rood shirt met daarop de heilige afgebeeld. De echte adepten brengen hem een eerbetoon in de Sint-Joriskerk in het centrum van Rio.

Ik ging er een paar jaar geleden heen met mijn oude buurvrouw Maria do Carmo, die tot groot verdriet van ons allen hier in de straat eind vorig jaar overleed. Bomvol was de kerk van Sint-Joris. Buiten stond een enorme rij, maar we mochten in de kortere rij van de ouderen vanwege Do Carmo’s eerbiedwaardige leeftijd, boven de tachtig.

Voetje voor voetje probeerden we dichter bij Sint-Joris te komen, die boven ons uit torende op een fraaie schimmel, met de draak aan diens hoeven. Daarna kochten we buiten ook nog een paar heilige spreuken van Ogum uit de handen van een fraai uitgedoste Afro-Braziliaanse priesteres. En zo was onze missie met betrekking tot Sint-Joris en Ogum volbracht.

Salve Jorge: mensen in de straten van Rio op de dag van de heilige Joris. Beeld REUTERS

Ogum is dol op feijoada, de Braziliaanse bonenschotel, en dus maken veel vrouwen in de stad een grote pan van dit gerecht om op straat uit te delen. Overal zie je op de stoep en in de steegjes mensen eten met muziek erbij. Daarom is São Jorge, Sint-Joris, zo gezellig. Er zijn veel mensen op straat, maar het zijn niet de enorme massa’s, zoals met carnaval. Het is een stuk gemoedelijker.

Maria do Carmo was er altijd als de kippen bij om ergens aan te schuiven om feijoada te eten. Gratis eten was voor deze vrouw, die moest rondkomen van een heel klein pensioentje, altijd een buitenkansje.

Dit jaar vieren we Sint-Joris zonder haar. Ik ga gewoon in die enorme rij staan om Sint-Joris ook uit haar naam eer te betuigen en ik steek daarna een kaarsje voor haar aan. Vervolgens koop ik een spreuk bij de Afro-Braziliaanse priesteres, want het leven in Rio is nog steeds niet gemakkelijk en ik zit met smart te wachten op de reactie van het ministerie van Justitie op de aanvraag om mijn werkvergunning te verlengen.

Voor de zekerheid steek ik dan op de terugweg naar huis ook nog een kaarsje aan in het pittoreske kerkje van de heilige Rita. Zij is de heilige van de onmogelijke missies, de favoriet van dona Maria do Carmo en mij.