Elon Musk mag van geluk spreken dat hij in dit tijdsgewricht leeft, waarin een vage uitspraak koopwaar is, alleen al een wens winstgevend. Ik had hem graag in het Palo Alto van honderd jaar geleden gezien, en op welke manieren hij er een kruiwagen vol rapen tot miljoenenbusiness zou verheffen.

Noem het geen raap, noem het X.

Knoopt u even een touw aan X-topvrouw Linda Yaccarino vast, mij is het alvast niet gelukt: “X is de toekomst van onbeperkte interactiviteit, toegespitst op audio, video, het sturen van berichten en het verrichten van betalingen, waardoor een wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en kansen wordt gecreëerd. Aangedreven door artificiële intelligentie zal X ons allen verbinden op manieren die we ons nog maar net beginnen voor te stellen.”

Knoop het vast, voor ze ongelukken begaat.

“Deze transformatie kent absoluut geen grenzen. X zal het platform zijn dat, nou ja, álles kan afleveren.” X is de raap die naar snoep smaakt! Dankzij X worden kale mannen harig en harige vrouwen kaal! X doet de was én de plas!

De letter X is waar een kind naar grijpt om iets cooler te doen lijken. Bij ons op de lagere school had een lulletje op een typemachine lidkaarten gemaakt voor iets wat ‘Club X’ heette. Geen idee wat die club moest voorstellen, bij mijn weten had ze ook maar één lid: ikzelf. De naam was er nog voor ook maar het minste spoor van invulling, maar in mijn hoofd was Club X de toekomst van onbeperkte interactiviteit, en ik wist wel zeker dat ze het platform zou zijn dat nou ja alles kon afleveren.

Musk voegt aan alles een X toe. PayPal heette oorspronkelijk X.com, dan heb je nog SpaceX, de Tesla Model X, zijn zonen Nevada Alexander Musk, Saxon Musk en X AE A-XII Musk, en dochter Exa Dark Sideræl Musk. Hij heeft tien kinderen, ofte X in Romeinse cijfers. Je zou er een complot in gaan zien, mocht het zicht je niet worden ontnomen door alle idiotie.

Ik ben geen marketinggenie, maar ik zou denken dat je een merk als Twitter niet zomaar aan een Starship snoert en een zwart gat in mikt. Tegelijk heeft de Verlichte de laatste tijd zo’n boeltje gemaakt van de volière van het internet, dat rebranden wellicht nog niet eens zo’n slecht idee is. Ach, wat weet ik ervan, in mijn kruiwagen ligt slechts commentaar.

Misschien maakt het deel uit van een groter plan. Misschien bouwen Musk en dat draaierige mens inderdaad aan een toekomst van onbeperkte interactiviteit, zonder het digitale afvoerputje dat Twitter was. Misschien zal X ons écht verbinden op een manier die we ons nog maar net beginnen voor te stellen: zonder gescheld, zonder leugens, zonder de vreselijkste uitspraken en bedreigingen.

Of misschien is het tijd om mijn account af te sluiten, waarop ik toch nooit al te dol ben geweest. Ik schrijf mijn hoofd niet leeg voor de leeghoofden. Laat staan dat ik ooit iemand het zuur in de strot zou willen jagen met een rotzin als ‘Volg me op X!’