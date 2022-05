Jana Antonissen is columnist. Haar column verschijnt twee keer per week, afwisselend met Jeroen Olyslaegers en Maud Vanhauwaert.

De yogajuf maant ons aan meer ninja-attitude aan de dag te leggen. Niet zo suffen, wees een krijger. Haar blonde haren draagt ze samengebonden in een gigantische tulband. Ik vraag me af of dat ongepast dan wel enthousiast is.

Je zou kunnen uitzoomen, zeggen dat yoga gekoloniseerd is door welgestelde witte mensen; de hele hype een duur staaltje cultuurkaping.

Want waarom kruip ik op die mat? Ontspanning, ja, maar een yogisch lichaam is ook mooi meegenomen. Wanneer westerse leerkrachten doen alsof ze niet de vermarkte versie maar originele oosterse verlichting onderrichten word ik ongemakkelijk; het doorbreekt de vierde wand.

De tulbandblondine vraagt ons onze tong zo ver mogelijk uit te steken terwijl we luidruchtig uitademen. Ze ziet er een beetje bezeten uit. Met tegenzin volg ik haar voorbeeld; meer makke hond dan krijger.

De leeuwenadem, hijgt onze juf, is een gezonde uitlaatklep voor negatieve energieën. Ik geef me over. Tenslotte betaal ik me niet blauw om me nog meer op te winden.