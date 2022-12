De lafheid van politici om zelf keuzes te maken tast het vertrouwen in justitie aan

Deze week veroorzaakte de fiscale gunstregeling voor auteursrechten hoogspanning binnen de federale regering. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) wilde dat fiscale gunstregime verstrengen, in die mate dat de IT-sector hier niet langer een beroep op zou kunnen doen. De MR was echter tegen en blokkeerde daarom de verstrenging.

Tot woensdag de oplossing werd gevonden: een vage wet waar elke partij haar eigen gelijk in leest. Van Peteghem vertolkte in de Kamer het compromis door te zeggen dat de wet niet expliciet bepaalt dat ze restrictief moet worden geïnterpreteerd. Hoe ze dan wel moet worden geïnterpreteerd, en of de IT-sector nog zal kunnen genieten van het fiscale gunstregime, dat weet niemand.

En zo verliest iedereen. Wanneer de wet binnenkort in de praktijk moet worden toegepast, zal het de rechter zijn die moet bepalen of de IT-sector zich nog altijd in auteursrechten kan laten uitbetalen. Dat is een zeer slechte zaak.

Het democratische debat wordt zo in de handen van een rechter geduwd, die op basis van een tekst die nota bene met opzet vaag is gehouden een maatschappelijke keuze moet maken. De politieke vraag of de IT-sector een gunstig fiscaal regime moet krijgen, wordt zo door een rechter beslecht. En op dat moment, wanneer de rechter door politici wordt verplicht om die politieke keuze te maken, zal de rechter het verwijt krijgen “activistisch” te zijn of “aan politiek te doen” door politici die het niet eens zijn met de uitkomst. De lafheid van politici om zelf politieke keuzes te maken mondt zo uit in een aantasting van de autoriteit van de rechterlijke macht en het vertrouwen in justitie in het algemeen.

Steeds vaker worden politieke vraagstukken naar de rechtszaal geëvacueerd. Zeker in een versplinterd partijlandschap waar zeven partijen de federale regering bevolken is het moeilijk om nog echt beslissingen te nemen waar een maatschappelijke keuze in vervat zit. Dan is het makkelijker om overeenstemming te vinden over vage, open termen waar iedereen iets anders in leest. De politieke schijnconsensus wordt dan het probleem van de rechter. De politiek juridiseert en het recht politiseert.

Dat is niet alleen problematisch voor de rechterlijke macht maar ook voor de democratie in het algemeen. Het fundamentele verschil tussen een beslissing genomen door politici en een beslissing genomen door een rechter is namelijk dat politici kunnen worden weggestemd en rechters niet. Een politicus zal bij het nemen van een politieke beslissing verantwoording moeten afleggen. Hij zal door de media op de rooster gelegd worden en finaal zullen de kiezers in het stemhokje over zijn lot beslissen. Bij rechters is dat niet het geval. Tegen een rechterlijke uitspraak kan een burger hoogstens in beroep gaan, waarna een andere rechter dezelfde vage wet moet interpreteren en dus opnieuw een politieke keuze moet maken. Finaal neemt niemand de electorale verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze. Dat is een democratisch probleem.

Bovendien zijn rechters niet beter in het nemen van maatschappelijke beslissingen dan politici. Rechters blinken door de band genomen uit in juridische competentie en kunnen op een coherente manier een abstracte norm op een oneindig aantal situaties toepassen, om zo tot een rechtvaardige oplossing te komen. Rechters hebben echter geen bijzonder verheven inzicht in de vraag of de IT-sector fiscaal gunstig moet worden behandeld. Op dat vlak hebben ze hoogstens een politieke mening, net zoals politici en 11 miljoen andere Belgen.

Rechters zullen uiteraard hun uiteindelijke keuze zoveel mogelijk op juridische argumenten baseren, maar uiteindelijk blijft het een keuze waarbij de rechter op de stoel van de politiek en dus van ons allemaal moet gaan zitten. Een keuze waar we bovendien niets tegen kunnen doen, behalve alsnog een nieuwe wet stemmen die de interpretatie die de rechter aan de wet heeft gegeven afwijst.

Het is precies dat wat politici moeten doen: wetten stemmen waarin een maatschappelijke keuze vervat zit en die vervolgens kan worden toegepast door rechters. De federale regering moet de politieke moed hebben om ofwel het fiscaal gunstregime wél, ofwel níét open te houden voor de IT-sector. De kiezer kan zich nadien over die keuze uitspreken en alle partijen belonen of bestraffen voor het ingenomen standpunt en de gemaakte keuze. Als de krachtsverhoudingen na de verkiezingen veranderen kan de keuze eventueel opnieuw gemaakt worden, rekening houdend met de gewijzigde publieke opinie. Dat is democratie. Bewust vaag gehouden wetten doorkruisen dat proces.

Vivaldi mag dan wel gered zijn, de rechtszekerheid, de scheiding der machten, het vertrouwen in justitie en de gezonde democratische dynamiek van een samenleving wordt zo beetje bij beetje aangetast. En zo wint uiteindelijk niemand.