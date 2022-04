De laatste zware loodjes vielen van me af en toen was er niets meer

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Het was zover: opeens was alles wat mij dag en nacht bezighield afgelopen, voorbij.

Maandenlang, wat zeg ik, jarenlang, was ik bezig met mijn debuutroman en in diezelfde jaren ook met drie ­ documentairereeksen over intrafamiliaal geweld.

Het tweede hield ik vol dankzij het eerste. De laatste zware loodjes vielen van me af vorige week en toen was er niets meer.

Hoe doe je dat nu weer, leven? Die vraag speelt al dagen door mijn hoofd. Maar, werp ik tegen, leefde ik voordien dan niet? Ik stond elke dag op, mijn hart klopte gewoon verder, mijn bloed stroomde, het ademen bewoog mijn buik dag en nacht op en neer, eten en drinken deed ik net als iedereen hoewel ik het tijdverlies vond, en met mijn hondje Mr. Wilson uit wandelen gaan was dagelijkse kost, allemaal kenmerken van het ‘echte’ leven. Toch?

Alles is leven. Je afvragen wat werkelijkheid is en wat niet, is absurd. Verbeelding valt volgens velen onder de noemer NIET ECHT. Boodschappen doen, sloven, administratie, wakker liggen over gas- en elektriciteits­rekeningen, terrasjes doen, koken, opstaan en werken: alles wat een mens doet behalve vertoeven in de verbeelding valt onder WEL ECHT.

Vakantie is een uitzondering en blijkt vaak een verbeelde tijd te zijn waarvan men zegt: het was een droom en nu terug naar de werkelijkheid.

In de verbeelding leven heeft veel overeenkomsten met op vakantie gaan, geef ik toe. Zolang het niet met een sleurhut op een camping staan is, waarin alles je het gevoel geeft thuis te zijn. Of, jezelf opsluiten in een of ander all-inresort, waar je niet meer doet dan je volproppen, en van je hotelbed naar de eetzaal, van de eetzaal naar zwembad of strand en terug te sloffen.

Zoals een chef van een sterrenrestaurant in zijn kruidentuin tijm, laurier, munt of eender welk kruid plukt om daarmee iets ‘onwerkelijk lekker’ op het bord te toveren, zo maak je in je verbeelding een nieuwe, tot dan toe onbekende werkelijkheid bestaande uit alles wat je ooit zag, hoorde, rook, proefde of voelde, uit alles wat in je opgeslagen ligt. Dat is zoveel meer dan je vermoedt.

Je plukt beelden, woorden, muzieknoten, kleuren, zon, regen, mist of sneeuw, gooit dat door elkaar, en kiepert die kruidenmengeling in de dagelijkse soep van de werkelijkheid die je omringt: oorlog op tv, het praatje bij de bakker, de trillende hond bij de dierenarts. Stil zit je aan je bureautje en voor je het weet ontstaat er iets nieuws op doek, notenbalken, steen of papier. ‘Alle ellende van de mensen komt voort uit het feit dat we er niet in slagen om rustig in een kamer te blijven zitten’, schreef de filosoof Blaise ­Pascal in de 17de eeuw.

Leven, hoe doe je dat nu weer?

Ik denk dat ik maar aan mijn volgende boek begin.