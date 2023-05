Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Mijn schoonmoeder wordt 90: het had de titel van een toneelstuk van het Echt Antwaarps Teater kunnen zijn, maar dat bestaat niet meer. Mijn schoonmoeder daarentegen!

Om haar te vieren is mijn vrouw een paar dagen met haar op uitstap: tot voor kort kon dat naar een buitenlandse bestemming, nu is de actieradius beperkt tot de Belgische kust, wat ze niet erg vindt want mijn schoonmoeder is van West-Vlaanderen en spreekt de taal.

De sfeer is goed, meldt mijn vrouw vanop een terrasje, waar ze aan de Aperol Spritz zitten. Er wordt stevig ingenomen, hoor ik, want, zo zegt Horta − zoals mijn schoonmoeder heet: “Als ik drink, drink ik door, ik heb toch een chauffeur bij.” We zijn bij de mutualiteiten een rolstoel gaan halen, want Horta’s benen willen niet meer echt mee.

Dat komt omdat haar longen niet meer echt meewillen en dat komt dan weer door iets anders. Ze loopt niet meer, ze stesselt: een mooi Vlaams werkwoord dat niet in Van Dale staat maar perfect zegt wat ze doet.

Wat aarzelend beweegt ze zich voort, het liefst aan de arm van haar kleinkinderen. In haar hoofd is ze wel nog maar net 26: verstand zo helder als een Zwitserse bergbeek, blik scherper dan het scherpste potlood. Breekbaar, maar met een ijzeren ruggengraat. Aan haar lijf geen polonaise, niemand maakt haar iets wijs. Zelfs ik niet.

Met haar 90 jaar is Horta nu al een jaar ouder dan mijn vader ooit werd; daarnaast is ze ook de laatste schoonmoeder van de familie, want mijn moeder is al lang dood. De laatste schoonmoeder: het klinkt als een lied van De Kreuners dat gelukkig nooit op plaat is gezet.

Wie in het woordenboek het lemma ‘schoonmoeder’ opzoekt, leest daar immers weinig opwekkends. Buiten de moeder van een partner is zij ook ‘iemand die formeel geen lid is van een organisatie maar er in feite veel invloed op heeft’.

Een bemoeial die je met passief-agressief gedrag het bloed onder de nagels vandaan pest, en die van je man een mossel en een mama’s-­kindje maakt: dat is de bekende karikatuur. Adam en Eva waren de gelukkigste mensen ter wereld omdat ze geen schoon­moeder hadden: dat is het bekende mopje.

Die van mij is de minzame discretie zelve. Mijn dochter heeft een feestelijke chocoladecake gebakken waarvan ze een foto heeft genomen en een stuk heeft meegegeven aan mijn vrouw, “want zo’n hele cake is te veel voor oma”. De rest eet ze zelf op, al krijgen wij na enig aandringen ook een stukje.

Qua het nuttige aan het aangename paren moet mijn dochter geen lesjes meer krijgen. Dat moet erfelijk zijn.