De kritiek uit politieke hoek klinkt vandaag hetzelfde als die van het Vlaams Blok indertijd: VRT, weg ermee

De VRT heeft nog eens gestaakt. Het was lang geleden. Maar nu was er reden te over om tot actie over te gaan. Meer dan honderd naakte ontslagen, het uitbesteden van Thuis en een hoop andere besparingsmaatregelen waren er deze keer te veel aan.

Je vraagt je af waarom de Vlaamse regering telkens opnieuw aan de VRT vraagt meer en beter te doen, met alsmaar minder middelen. Het lijkt erop dat een deel van de politieke klasse de VRT wil doodknijpen. De goede verstandhouding tussen sommige commerciële mediabazen en invloedrijke politici doet het ergste vermoeden. Waar voor DPG Media in Antwerpen de rode loper wordt uitgerold door de invloedrijke burgemeester en N-VA-voorzitter De Wever, moet de VRT bij iedere nieuwe beheersovereenkomst inleveren – en nog geen beetje.

Het blijkt ook uit de verwijten die sommige politici de VRT toesturen. Zo zou de VRT marktverstorend zijn omdat ze reclamespots mag uitzenden en op haar website behalve beeld en geluid ook tekst aanbiedt. Een groteske redenering. De VRT zou zich aan oneerlijke concurrentie bezondigen door iets te doen wat het privilege is van kranten en tijdschriften? En diezelfde kranten en tijdschriften mogen wel audiovisuele producten op hun sites plaatsen en zo de publieke omroep beconcurreren?

Commerciële logica

Het hele misverstand – als het dat is – wortelt in het idee dat de VRT een bedrijf is als een ander, maar wel gefinancierd door de belastingbetaler. Dat is het niet. Jozef Deleu, jarenlang onafhankelijk lid van de raad van bestuur, noemt de VRT “onze grootste cultuurinstelling”. Dat is juist, of althans, dat zou juist moeten zijn.

Commerciële mediabedrijven zijn uit op winst. Journalistiek is bij hen een van de vele middelen om die winst te verwezenlijken. Natuurlijk zijn er ook bij hen uitstekende journalisten, maar ze moeten wel rekening houden met de wetten van de reclame, die plaats en tijd vergt op de verschillende platformen. De publieke omroep is per definitie niet winstgevend. De reclame is er gekomen omdat de ‘dotatie’ van de regering niet meer volstond. Een reclamevrije VRT zou een zegen zijn. Maar dan is een verhoging van de financiële middelen een absolute noodzaak, niet de vermindering ervan.

Oud-journalist Walter Zinzen. Beeld Geert Van de Velde/Humo

Dat gaat evenwel in tegen de commerciële logica die het hele politieke denken heeft doordrongen.

De logge machine die de oude BRT was, werd hervormd volgens economische wetten. Programmamakers werden ineens leveranciers en de diensten waarvoor ze werken werden omgetoverd in klanten. Directeurs werden managers en de opperste baas CEO.

Rode burcht?

Bovendien werden in de beheersovereenkomsten criteria ingeschreven voor kijk- en luistercijfers. Aan welke kwaliteitsnormen bijvoorbeeld de nieuwsdiensten moeten voldoen, werd heel wat minder aandacht geschonken. Of toch wel: de VRT is een rode burcht en dat moet anders, pluralistischer. Ze moet meer een spiegel van de samenleving zijn. Dit wordt, nu nog, in alle ernst beweerd in sommige kringen. Dat heren als Tom Van Grieken en Gerolf Annemans geregeld gevraagd worden om commentaar op buitenlandse gebeurtenissen ‘ontgaat’ die critici.

Gegronde kritiek op de VRT is uiteraard meer dan welkom en zelfs noodzakelijk. Maar de kritiek uit politieke hoek is onrechtvaardig en hypocriet. Hun leuze is eigenlijk dezelfde als die van het Vlaams Blok indertijd: VRT, weg ermee.

Dat terwijl de VRT, als niet-commercieel bedrijf , garant zou moeten kunnen staan voor genuanceerde, evenwichtige en kritische berichtgeving in deze tijden van fake news en leugenachtige politieke propaganda. En met grote belangstelling niet alleen voor sport, maar ook voor cultuur en wetenschappen. En met volwaardig entertainment, uiteraard. En dat allemaal zowel via de ‘traditionele’ kanalen als de nieuwe digitale media.

Heel wat mensen binnen de VRT zijn daar nu al driftig mee bezig. Ze verdienen steun en waardering. Maar de politiek moet ophouden hun de middelen te ontnemen om aan de slag te blijven. Dat de nieuwe afgevaardigd bestuurder en een belangrijk directielid afkomstig zijn uit een commercieel mediabedrijf doet ernstige twijfels rijzen over hun gehechtheid aan de VRT als openbaar instituut. Het zogenaamde transitieplan dat ze hebben uitgebroed, lijkt alleszins meer op een afbraakplan dan op een plan om er het beste van te maken met de schaarse beschikbare middelen.

Daarom was de staking meer dan gerechtvaardigd.