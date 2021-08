De kracht van het hart is fascinerend, maar boezemt me ook onnoemelijk veel angst in

Hannelore Bedert is singer-songwriter en schrijfster.

In Nederland slaagden wetenschappers er onlangs in om menselijk hartweefsel opnieuw te laten kloppen. Ze deden dat in de hoop een beter beeld te krijgen op zaken als hartritmestoornissen en hartfalen. Ze wilden meer inzicht krijgen in oorzaak en gevolg van de stoornissen en defecten opsporen die het falen veroorzaken. Ik juich het onderzoek toe, maar terwijl ik het nieuws las, voelde ik mijn eigen hart samenkrimpen.

Ik heb een haat-liefdeverhouding met het hart. Al sinds mensenheugenis leef ik met het hart op de tong, mijn hart loopt van vele dingen over en het kan te pas en te onpas als een gek tekeergaan. Ik bekijk mijn eigen hart zelden als een levensnoodzakelijk orgaan, ook al weet ik dat alles ophoudt wanneer het niet meer klopt. Ik ben een hopeloos romantische ziel die mijn eigen hart eerder bekijkt als iets wat me stuurt dan iets wat me in leven houdt. Idioot natuurlijk. Bij anderen bekijk ik het hart wél als een orgaan, waarom zou ik dat bij mezelf niet kunnen? Omdat hun hart niet in mijn lijf klopt?

Een hart is de alleenheerser over het lichaam. Koning. Keizer. God. Als het hart zegt “ik hou ermee op”, dan heeft geen ander orgaan nog iets in de pap te brokken. Daarvoor haat ik het hart ook hartgrondig. De kracht – of macht – van het hart is fascinerend, maar boezemt me ook onnoemelijk veel angst in.

Terwijl ik het artikel las, vloekte ik binnensmonds. We leven in een tijd waarin de wetenschap al zodanig ver staat dat een minder goed functionerend hart versterkt kan worden door technologie, een tijd waarin een falend hart – indien men het falen op tijd in de gaten krijgt – vervangen kan worden door een vrolijk in het rond pompende versie. We leven in een tijd waarin heel veel mogelijk is en toch vloek ik, want het is niet genoeg.

Correctie: voor ons was het niet genoeg.

Mijn man stierf toen zijn hart besliste niet meer mee te werken. Amper veertig jaar werd hij. Het hart van mijn dochtertje wordt gemonitord door een icd, mijn zoon hou ik angstvallig in de gaten. Ik probeer er niet van wakker te liggen, maar ik besef meer dan wie ook hoe het hart de plak zwaait. Hoe makkelijk het hart een laatste zucht kan slaken, hoe weinig er nodig is om lijf en leven onderuit te halen.

Mijn respect voor wetenschappers is groot. Blijf vooral zoeken, op alle fronten. Mijn man kon niet gered worden, maar zonder onderzoek liep niet alleen mijn man maar ook ons dochtertje hier niet meer rond.

Maar mijn respect voor het hart is nog veel groter. Ontzag voor een orgaan dat zo veel mogelijkheden creëert.

Respect voel ik. En tegelijkertijd voel ik een diepe haat voor de alleenheerschappij. Voor de manier waarop het hart met één vingerknip kan zeggen: ik hou ermee op.