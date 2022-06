Het nadeel van eenzaamheid is dat het een gewicht is dat je schouders kneust, het voordeel dat je het makkelijk overal kunt meenemen. Je kunt met je eenzaamheid naar de festivalweide, naar je ouderlijk huis, naar de luchthaven. Met een open beenbreuk zijn die dingen toch gecompliceerder.

Je kunt met je eenzaamheid ook op restaurant. Ik vermijd het samenzweerderige knikje naar de oudere man, twee tafeltjes verder. We zien het zo ook wel: vanavond zijn wij hier de alleeneters. Onze club doet niet aan een ledenlijst, en het inschrijvingsgeld laten we telkens weer achter op de terrassen waar we in stilte eten.

Ik zie de man geduldig wachten. Er is niets dat dringend gelezen moet worden, en de wereld bolt niet op in zijn broekzak - een gsm vindt hij vast een krekel die te vaak tjirpt. Hij rookt, dat wel. In de asbak zullen archeologen alleen zijn DNA vinden.

Dan kan hij eten. De bearnaise ligt als een Mozart-pruik over zijn filet pur gedrapeerd - de sauzen lopen hier niet, ze twijfelen.

De kracht van de alleeneter is dat hij opvalt door zijn gebrek aan gezelschap. Al het andere dat hem mogelijk nog ontbreekt - misschien is het seks, misschien optimisme, misschien het gespierde geloof dat nodig is om aan een dag te beginnen - wordt zo aan het oog onttrokken.

Op 27 juli 2015 at ik hier ook alleen. De avond tapte al het laatste uit de accu toen ik een glas champagne bestelde, en daarna garnaalkroketten, en daarna mosselen-friet en een karaf witte wijn. Iedereen zag het gebrek aan gezelschap, niemand het geheim: mijn dochter was enkele uren oud, en die volmaakte nieuwe eenzaamheid moest gevierd worden.