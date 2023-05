De kosmopoliet heeft uiteraard ook geen canon nodig, dat is eng en benepen wanneer de hele wereld je speeltuin is

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Marc Van Ranst.

U hebt dit ongetwijfeld niet gevolgd, wegens het hebben van een leven, maar afgelopen week brak in de krochten van het internet weer een hetze uit.

Een Britse vrouw sloeg haar avondeten in bij een afhaalchinees en toonde in een filmpje haar buit aan de wereld, die daar uiteraard met ingehouden adem op zat te wachten. In het filmpje giet de dame driftig currysaus over haar copieuze maaltijd die deze Britse ‘a Chinese’ noemt. Yikes! Ze ging viraal omwille van haar woordkeuze die aan de andere kant van de oceaan uitermate verdacht klinkt. Wie zegt er nu ‘a Chinese’ in plaats van ‘Chinese food’, reageerden de Amerikanen. Is dat niet een beetje… u raadt het… racistisch? Een heuse microcultuuroorlog ontstond. Geschoffeerde Britten probeerden uit te leggen dat ze niks kwaad bedoelen met ‘a Chinese’ maar bijvoorbeeld gewoon een bord bami. Dat heeft niets te maken met kannibalisme maar met Britse culinaire woordcultuur.

Tot zo ver het meest recente voorbeeldje van iets wat ik al langer vermoed, namelijk dat de aarde dan toch plat is. Wie had dat gedacht, die flat earthers hebben gewoon gelijk. Op duizenden kilometers afstand een eindoordeel vellen over een gewoonte of gebruik waarmee je niks te maken hebt en zonder zelfs maar te vermoeden dat elders andere gebruiken bestaan, dat kan alleen wanneer je om te bepalen wat kan en niet kan een universele meetlat hanteert.

Het deed me denken aan de dag die ik nooit zal vergeten: de dag dat Kim Kardashian het fenomeen Zwarte Piet ontdekte. Een wonderlijk moment. Het is wat vroeg op het jaar voor Zwarte Pieten-discussies – mijn eigen pragmatische standpunt terzake zouden sommigen trouwens nogal wokerig kunnen noemen – maar dat is hier de essentie niet. Kardashian tweette: “This Dutch “tradition” called: “black pete” is disturbing!”, met de link naar een artikel waar het racisme achter Zwarte Piet uit de doeken werd gedaan. In de Lage Landen struikelden de polderkosmopolieten over elkaar om het eigen gelijk bevestigd te zien van de totale achterlijkheid van Zwarte Piet via de absolute autoriteit in deze kwestie, Kim K.

Kim Kardashian is dus zo iemand die een universele maatstaf hanteert. Zij ziet de wereld door een universele bril, weliswaar met Amerikaanse glazen, want echt divers is dat wereldburgerschap niet. Vandaag is ze in Los Angeles, morgen in Parijs en overmorgen in Tokio, maar overal lijken de fancy hotelsuites op elkaar als twee druppels universeel water. Zij is een burger in het land dat aarde heet. Nergens komt ze echt in aanraking met het lokale, behalve wanneer het biologisch geteelde groenten betreft. Waar ze meent onrecht te zien, spreekt ze zich uit. Context, cultuur, traditie, etc., dat doet er allemaal niet toe, want haar aarde is plat. De kosmopoliet heeft geen boodschap aan diversiteit.

De kosmopoliet heeft uiteraard ook geen canon nodig, dat is eng en benepen wanneer de hele wereld je speeltuin is. Wereldburgers zeggen dan dingen als “Waarom moet ik trots zijn op Het Lam Gods? Omdat het Vlaams is?” zoals mijn tafelgenoten deze week in De afspraak deden. Exotische bestemmingen als Japan vinden wereldburgers dan weer erg cool, waarschijnlijk vooral omdat het juist niet ‘van ons’ is. Het is onduidelijk of ze zich daar specifiek in de bar van een boetiekhotel ‘zo thuis’ voelen of op het Japanse platteland. Nog onduidelijker is of die liefde wederzijds is.

Het is slechts enkelingen gegeven als universele wereldburger door het leven te gaan. ‘Gewone’ mensen hebben wel nood aan een gevoel van thuis, een gevoel van ergens toe te behoren. We zijn allemaal mensen maar herkennen een mens pas in een concrete vorm. Haal daar alles af wat niet past in die universele mal en je houdt een karakterloze paspop over.

‘Gewone’ mensen met de specifieke geuren en kleuren van hun omgeving hebben heel weinig behoefte aan wereldburgers die op hen schieten met een kosmopolitisch kanon. Zij vinden hun canon niet benepen, zij vinden dat gewoon ontzettend leuk en herkenbaar.

Want het gaat over thuis, hun uniek ingekleurde plek op de wereld.