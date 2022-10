De kortzichtigheid van Duitsland creëert een vrijhaven voor China’s gewiekste meesterplan

‘We moeten voorbereid zijn op gevaar in tijden van vrede, ons voorbereiden op een regenachtige dag en klaar zijn om de grote test van harde wind en hoge golven te weerstaan.” De woorden van de Chinese president Xi Jinping tijdens het twintigste partijcongres zijn nog niet koud of het wordt alweer pijnlijk duidelijk hoe China’s strategisch denkvermogen dat van de Europese lidstaten moeiteloos overtroeft.

Duits bondskanselier Olaf Scholz verkoopt zonder verpinken een belang van 24,9 procent in de Hamburgse containerterminal aan het Chinese staatsbedrijf Cosco. Hiermee draagt hij bij aan China’s acht participaties in Europese havens en aan haar geostrategische belangen op het Europees grondgebied.

Scholz’ beslissing kan in tijden van oorlog en Russische energiechantage in het beste geval als een daad van kortzichtigheid en in het slechtste geval als ernstig wanbeleid beschouwd worden. Zo dachten ook zes kritische collega-ministers, het Duitse Parlement, de Duitse inlichtingendiensten en zelfs enkele van Scholz’ kabinets­medewerkers. Zij benadrukten het kwetsbare karakter van de op twee na grootste Europese haven.

Hun verzet viel in dovemans­oren. De angst dat Cosco met zijn aanzienlijke portefeuille concurrentiële oorden zou gaan opzoeken, zoals Antwerpen of Rotterdam overwon het van de Duitse realiteitszin. Dat het verkoopaandeel van 35 tot 24,9 procent werd teruggebracht maakt wat dat betreft weinig verschil. Economisch gewin op korte termijn gaat voor op zelfredzaamheid en veiligheid.

Afhankelijkheid van autoritaire leiders

Hoewel dit wel de Europese kenspreuk lijkt te zijn, smaakt de casus in tijden van oorlog des te bitter. Terwijl Poetin zijn gaskraan inschakelt om de EU letterlijk in de kou te zetten, hangen de lidstaten hun lot vast aan andere autoritaire leiders. Het argument dat China haar economische hefbomen niet zal inzetten voor politieke doeleinden is achterhaald en naïef.

De aankoop van havenaandelen past in het kader van China’s Nieuwe Zijderoute, een infrastructuurproject dat globale proporties aanneemt en bedoeld is om externe afzetmarkten open te houden en de aanvoer van grondstoffen veilig te stellen.

Die ambities beperken zich allang niet meer tot de economische sfeer. China wil zijn gewicht ook politiek en militair weerspiegeld zien. Ook dat maakte Xi tijdens het partijcongres duidelijk. Met zijn aanwezigheid in Europa’s essentiële industrieën zet China onvermijdelijk voet aan wal in de Europese besluitvorming. Chinese ambassadeurs voelen zich steeds minder geremd om kritische politieke stemmen de mond te snoeren.

De Duitse bondskanselier zou er goed aan doen Xi’s openingsspeech er grondig op na te slaan. Zelfredzaamheid en veiligheid vormen de twee pijlers die Xi Jinpings derde ambtstermijn dragen. De Chinese president nam in zijn betoog het woord veiligheid maar liefst 89 keer in de mond.

Ondertussen zetten Europese beleidsmakers de Europese zelfredzaamheid en veiligheid nogmaals op het spel. Frappant, nu de Europese burger aan den lijve ondervindt hoe het is om de dure prijs te betalen voor onze afhankelijkheid van een autoritair regime.