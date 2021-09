De koppigheid van Maron valt moeilijk anders te interpreteren dan schuldig verzuim

Het coronavirus bestaat niet. Het Covid Safe Ticket is de eerste stap naar een apartheidsregime zoals in Zuid-Afrika. Je zal zien, binnenkort moeten niet-gevaccineerden met Jodensterren over straat lopen en is de dictature sanitaire – aangevuurd door de machtige lobby van de farma-industrie – een feit. Dat zeggen niet wij, maar wel de 3.500 coronacritici die afgelopen zaterdag door Brussel trokken. De argwaan droop er van de gezichten en de protestborden.

Het is niet de eerste keer dat er complottheorieën opduiken in deze pandemie. Ging het aanvankelijk over de pogingen van Bill Gates om ons te injecteren met 5G, dan doken er later Joodse samenzweringen op en probeerden we lacherig om dessertlepeltjes op ons voorhoofd te plakken. Dat is op zich gewoon menselijk, merkte moraalfilosoof Brecht Decoene afgelopen weekend op in een interview met deze krant.

In ieder van ons, hoe rationeel ook, schuilt een complotdenker. En of de wereld nu platligt door een pandemie of door een terreuraanslag in New York: hoe ingrijpender de gebeurtenis, hoe meer we vatbaar zijn voor allerlei theorieën. Zo geloven nog steeds duizenden Amerikanen dat de aanslagen op de WTC-torens een opgezet plan waren van de regering-Bush om ten oorlog te trekken in Afghanistan en Irak.

Uit Decoenes analyse van de 9/11-complotten vallen dan ook enkele lessen te trekken door zij die nu de plak zwaaien tijdens de gezondheidscrisis. Zo is het volstrekt nutteloos om in debat te gaan met overtuigde complotdenkers. Bovendien moet de overheid vooral duidelijk en transparant zijn. Het feit dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten na de aanslagen hun eigen blunders probeerden toe te dekken, verhoogde bijvoorbeeld de argwaan en het idee dat er van alles verborgen werd.

In die zin is de dubbelzinnigheid en het getalm van de Brusselse minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo), de man die Brussel zogezegd door de coronacrisis moet leiden, onbegrijpelijk. De vaccinatiegraad in Brussel is 49,9 procent. Ziekenhuizen moeten er niet-dringende operaties uitstellen en covidpatiënten afvoeren naar andere gewesten. Toch liet Maron weten dat uitbreiding van de coronapas er pas zou komen als de besmettingscijfers verslechterden.

De vraag of dit te maken heeft met een gebrek aan ervaring of inzicht wordt door zijn eigen regeringscollega’s in deze krant van tafel geveegd. Zij zien vooral een andere verklaring. Een deel van het politiek personeel en de achterban van Ecolo bestaat immers uit antivaxers en mensen die argwanend staan tegenover vaccinaties. Maron heeft weinig zin om daar tegenin te gaan, klinkt het.

Dat je enigszins aarzelt om een deel van de eigen achterban teleur te stellen, valt ergens nog wel te begrijpen. Iedere politicus moet verkozen raken. Maar dat je zo koppig volhardt in de boosheid, terwijl ziekenhuizen en de samenleving kreunen, valt moeilijk anders te interpreteren dan schuldig verzuim.