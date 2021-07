De koper vroeg op WhatsApp om details, in zo’n raar Nederlands dat het niet moeilijk was om de oplichter eruit te halen

Mark Coenen is columnist.

Toen hij jong was, kroop mijn zoon bij een familiaal conflict met een of beide van zijn ouders of hun plaatsvervangers op aarde dat in zijn nadeel dreigde af te lopen gewoon in een boom. Onze tuin staat er vol van, hij had keuze te over. Dat mag u letterlijk nemen: hij kon niet alleen de boom in, hij deed het ook.

“Hij zat vandaag weer in de amandelboom.” Ik hoor het de kinderoppas nog zeggen, een beetje bedremmeld. Waarna wij haar sussend geruststelden dat zonemans de kwaadste niet was, hoewel dat soms wel zo leek. Modern ouderschap heet dat, geloof ik.

Alles gaat voorbij en gelukkig dus ook zijn boomfase. Op zijn zeventien heeft hij ze – vermoeden we – ongeveer allemaal op een rij en neemt hij op besliste wijze afscheid van zijn jeugd door speelgoed waar hij niets meer aan heeft te verpatsen op tweedehands.be. Een zoon van zijn ondernemende moeder: net wat u zegt.

Hij beschikt over een indrukwekkende verzameling Nerf Blasters: vernietigingswapens voor beginnelingen, paintball zonder verf. Op zijn annonce kreeg hij meteen reactie, en veel. Gelukkig is hij niet van gisteren en zag hij snel dat er stront aan de knikker van de koper zat. Na een paar vriendelijke algemeenheden vroeg de koper op WhatsApp telkens om steeds meer details, maar in zo’n raar Nederlands dat het niet moeilijk was om de oplichter eruit te halen. Het bleken er een paar te zijn, die allemaal dezelfde zinnetjes gebruikten, al beweerden ze dat ze uit Nijvel of Wevelgem kwamen.

Omdat mijn zoon een en ander niet vertrouwde, vroeg hij ook steeds meer uitleg, wat de tegenpartijen duidelijk nerveus maakte. Tot aan kwaad toe: niets is doorzichtiger om zijn oneerlijkheid te verbergen dan kwaad worden bij de minste suggestie ervan. Een snoodaard zond zelfs een pasfoto en zijn identiteitskaart door om te bewijzen dat hij goede intenties had.

Omdat zelfs een zeventienjarige slimmer is dan hij eruitziet, checkte mij zoon via de Facebook-account van de man op het paspoort of dat dan wel koosjer was en hij kreeg meteen antwoord: “Nee dat ben ik niet. Laat je niet oplichten.” Ooit had hij een foto van zijn ID-kaart via WhatsApp aan iemand doorgestuurd. Sindsdien kreeg hij regelmatig dit soort vragen. Hij wordt er moedeloos van.

De politie krijgt de klachten niet verwerkt en die van tweedehands.be doen alsof hun neus bloedt: op geen van zijn vragen krijgt hij antwoord. Onlinefraude is sinds het virus helemaal viraal gegaan: iedereen heeft al wel een sms gehad waarbij hem een extra premie wordt beloofd.

Mijn zoon kon het worst wezen. Aan zijn lijf geen digitale polonaise, hij kijkt voortaan nog drie keer beter uit. “Ik breng mijn Blasters naar de kringloopwinkel”, sprak hij ferm. Ze kunnen allemaal de boom in.