De klimaatminister is verontwaardigd over mensenrechten in Egypte, maar blijkbaar veel minder over klimaatslachtoffers

Barbara Debusschere is journalist.

“Kijk eens aan”, tweette Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in haar nopjes. Zelfs Greta Thunberg laat dit jaar de VN-klimaattop aan zich voorbijgaan. Meteen was de toon gezet: niet gaan naar dat “circus van greenwashing, leugens en bedrog”, zoals Thunberg het verwoordt, in een land dat de mensenrechten schendt is een stoere blijk van heel erg recht in je schoenen staan.

Daar surft Demir dus graag op mee. Hoewel ze er de Belgische delegatie moest voorzitten, trekt ze de kaart van de morele verontwaardiging over de mensenrechtenschendingen om verstek te geven. En de klimaatactivisten die ze bij N-VA zo graag belachelijk maken, grijpt ze aan als extra elegant excuus om de top te negeren.

Maar een minister is geen activist.

Thunberg en co. zijn enorm gefrustreerd omdat politici maar niet doen wat nodig is om de klimaatontwrichting af te remmen. Ze hebben te vaak gezien hoe er gebakken lucht wordt verkocht, hoe leiders hun imago gretig vasthaken aan ‘klimaat’ terwijl ze blijven plooien voor lobbyisten van de fossiele industrie. En hoe beleidsmakers in rijke landen en regio’s zoals Demir zelf eindeloos met de voeten slepen en internationale klimaatafspraken wegduwen.

Verantwoordelijkheden

De activisten zitten kortom met woede en een burn-out omdat te veel politici doen wat onze minister op klimaatvlak al liet zien, zoals toen ze de Europese klimaatdoelstellingen in twijfel trok. Of wanneer blijkt dat Vlaanderen zijn uitstootdoelen niet haalt. Is het gek dat zij dan tamtam maken door hun kat te sturen? Niet bepaald.

Een minister daarentegen heeft verantwoordelijkheden. Burgers beschermen tegen schade, onder andere. En met andere leiders proberen crisissen aan te pakken ondanks enorme verschillen in visie. Ook al gaat dat aan een slakkengang. Een andere vreedzame optie is er niet op het complexe wereldtoneel.

Net daarom bestaan de klimaatonderhandelingen. Zonder die toppen was er niet eens een Klimaatakkoord van Parijs, waarin 196 landen minstens op papier beloven de opwarming onder 1,5 à 2 graden te houden. Dan was er niet de geringste kans op de ‘radicale samenwerking’ die nodig is om te voorkomen dat de natuur ineenklapt, zoals topdiplomaat Christiana Figueres, drijvende kracht achter het Akkoord van Parijs, schrijft in The Guardian.

Samenwerking opblazen

De enorme vergadersessies ontgoochelen activisten - terecht - vaak, maar ze zijn het enige platform waar leiders elkaar wel in de ogen moeten kijken. Dat als politicus de rug toekeren, is samenwerking opblazen.

En ja, absoluut, de mensenrechtenschendingen in Egypte zijn een schande die we moeten aanklagen. Maar niet onderhandelen over klimaat stopt ze niet. Net in het kader van zo’n top kun je ze ook aankaarten.

Ondertussen stevenen we af op 2,6 graden opwarming, warmt Europa twee keer sneller op dan de rest van de wereld, sterven steeds meer mensen en verliezen vele anderen hun inkomsten en woonst door extreem weer. Hoe minder klimaatonderhandelingen, hoe meer van dat leed.

Daarom is een klimaatminister die wel verontwaardigd is over mensenrechtenschendingen in Egypte maar blijkbaar veel minder over klimaatslachtoffers wereldwijd - ook in Egypte, dat kreunt onder extreem weer - toch vooral selectief verontwaardigd en onverantwoordelijk.