De klaploperij van de luchtvaart is definitief voorbij, ook voor de bullebak uit Ierland

Ann De Boeck is journalist.

Slecht nieuws voor de 59 werknemers van Ryanair in Zaventem: de Ierse lagekostenmaatschappij heeft aangekondigd dat de tijdelijke sluiting van haar basis op Brussels Airport definitief wordt. Daardoor dreigen de mensen hun job te verliezen, al wordt er volgens de vakbonden nog gezocht naar alternatieve oplossingen.

Topman Michael O’Leary, nooit vies van een pr-stunt, had de tijdelijke sluiting in september aangekondigd op een persconferentie. Daarmee verzette hij zich tegen “de idiote beslissing van de Belgische regering” om een inschepingstaks van 10 euro in te voeren voor vluchten van minder dan 500 kilometer. De taks moet reizigers aanzetten om over korte afstanden voor milieuvriendelijkere alternatieven te kiezen, zoals de trein. Als de taks niet verdween, zo dreigde de Ierse topman, zou Ryanair definitief wegtrekken.

Dat hij nu de daad bij het woord voegt, is op zich wel een economische klap. Niet alleen voor de luchtvaart zelf, maar ook voor de vele hotels, restaurants en het toerisme die ervan afhankelijk zijn. Overal waar Ryanair neerstrijkt, gaan de inkomsten voor lokale handelaars omhoog. Tegelijk gebiedt de waarheid te zeggen dat de basis in Brussel nauwelijks belang had. Ryanair had er amper twee vliegtuigen gestationeerd, tegenover bijvoorbeeld vijftien in Charleroi. Ook zonder de symbolische basis blijft het bedrijf straks vliegen op Zaventem.

Druk

De grootste opdoffer is wellicht die voor O’Leary zelf. De man die al jaren ten oorlog trekt tegen vakbonden, overheden en concurrenten komt nu tot de vaststelling dat zijn economisch model onder druk staat. In zijn niet-aflatende jacht op de goedkoopste vliegtickets slaagde hij er tot nu toe in om luchthavens tegen elkaar uit te spelen en overheden naar zijn pijpen te laten dansen. Kijk naar Charleroi, waar hij dankzij de riante steun van de Waalse overheid voor een appel en een ei zijn zaak mag runnen.

Intussen verlaagt O’Leary de lonen van piloten, draait het cabinepersoneel de onmogelijkste uren en veegt hij zijn voeten aan de Belgische arbeidswetgeving. Profiterend van een fiscaal gunstregime waarbij vliegtickets vrijgesteld worden van btw en kerosine van accijnzen. Zijn de verhoging van de tarieven op Brussels Airport met 11 procent en de komst van de Belgische inschepingstaks dan zo onoverkomelijk? Niet echt. Toch niet voor wie de sector op langere termijn leefbaar wil houden.

Willen of niet: de klaploperij van de luchtvaart, waarbij de gevolgen voor het milieu decennialang werden afgewenteld op de rest van de maatschappij, is definitief voorbij. Ook voor de bullebak uit Ierland. Zo is de Europese Unie er nu ook van overtuigd dat de luchtvaart een rol van verantwoordelijkheid heeft te spelen. Voortaan zal de sector meer moeten betalen voor de CO2-afdruk die hij nalaat, zo staat in een akkoord tussen de Europese Raad en het Europees Parlement. De beslissing kadert in de Green Deal om de klimaatverandering tegen te gaan.

Dat heeft ook gevolgen voor ons, want de tijd dat we voor 20 euro naar Barcelona vlogen is voorbij. En dat is maar goed ook.