De klacht die aanklager Jack Smith formuleerde tegen Trump leest als een verhaal waar Shakespeare graag zijn tanden had ingezet

Donald Trump is de ultieme ‘teflonpoliticus’: zijn antiaanbaklaag is zo dik dat de grootste smerigheid van hem afglijdt. Dat inspireert ook andere leiders tot het idee dat ze met ongeveer alles kunnen wegkomen als ze maar Trumps aanpak kopiëren. Een strafklacht op verdenking van zwijggeld uit de campagnekas aan een pornoactrice of voor vertrouwelijke regeringsdocumenten thuis achterhouden? Rechtszaken over jarenlange financiële fraude? Het brengt de rechtse politicus met het oranje haar niet aan het wankelen.

Integendeel. Trump lijkt in al die zaken telkens weer alle tegenstand te overtroeven. In de campagne voor de verkiezingen volgend najaar ligt hij flink op kop in de opiniepeiling. Ondanks de resem (straf)klachten. Of zelfs dankzij die procedures. De rechtszaken versterken namelijk zijn populaire stelling dat overheid en justitie rot zijn. Telkens wanneer Trump een nieuwe aanklacht te verwerken krijgt of voor de rechter moet komen, schiet het bedrag dat zijn campagneorganisatie binnenhaalt dan ook omhoog.

Maar dit keer is het anders. De klacht die speciaal aanklager Jack Smith zonet tegen Trump formuleerde is ongezien in de geschiedenis en heeft het potentieel om dit politieke fenomeen onderuit te halen. Ze leest als een verhaal waar Shakespeare graag zijn tanden had ingezet. En waarin Trump wordt neergezet als vijand van de democratie. Op basis van de feiten over hoe hij zijn verkiezingsnederlaag in 2020 weigerde te aanvaarden en de resultaten poogde om te buigen, wordt de ex-president aangewreven dat hij, uit machtswellust en in samenspraak met zes ‘medesamenzweerders’, de kern van de Amerikaanse democratie heeft aangevallen.

De uitkomst van deze rechtszaak zal antwoorden op de vraag of een leider in een democratie ongestraft leugens kan verspreiden en de verkiezingsprocedure kan hinderen nadat kiezers hem hebben verworpen.

Kenners wijzen erop dat juridisch zwaargewicht Smith de aanklacht alvast solide heeft opgesteld. Zo staat er dat Trump er door meerdere medestanders en adviseurs van op de hoogte gebracht werd dat hij de verliezer was en de verkiezingsresultaten niet vervalst waren. Kan de aanklager dat hard maken voor de jury, dan staat vast de ex-president niet, zoals hij claimt, goedgelovig dacht dat hij had gewonnen. En dat hij met opzet leugens verspreidde die leidden tot de bestorming van het Capitool, waarbij vijf doden vielen.

In de politieke arena zal Trump ondertussen uit hetzelfde lucratieve populistische vaatje blijven tappen: hij vergelijkt deze aanklacht met een ‘nazivervolging’. Maar in de rechtszaal vermogen grootspraak en slachtofferetoriek minder. Op deze aantijgingen staat twintig jaar cel. De kans bestaat volgens waarnemers dan ook dat Trump zich terugtrekt uit de verkiezingsrace wanneer hij zou beseffen dat hij het in de rechtszaal niet kan halen.

Timing is cruciaal. Als er voor de verkiezingen in november 2024 een uitspraak valt in deze zaak, dan kan er een einde komen aan de illusie dat je met trumpiaanse tactieken zelfs de democratie naar je hand kan zetten. Vindt de rechtszaak pas later plaats en wint Trump eerst de verkiezingen, dan zullen zelfs deze hallucinante aantijgingen alweer van hem afglijden.