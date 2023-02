De kinderen alleen in huis laten, lijkt een spannendere stap dan ze alleen de wereld in sturen

“Vanaf wanneer zijn jullie precies weg?” Het is zondagochtend, het gezin zit bij het ontbijt. John John stelt dezelfde vraag als de avond tevoren. Missy kauwt met gespitste oren op haar pistolet. Ze kennen allebei het antwoord donders goed, maar ze willen het graag nog eens bevestigd horen. Vanavond zullen ze met hun tweetjes thuis mogen blijven zonder ouders in de buurt. Voor het eerst, voor een paar uurtjes maar.

Noem het het Home Alone-effect. Het idee dat je de kinderen alleen in huis laat, lijkt een spannendere stap in hun ontwikkeling dan het moment waarop je ze voor het eerst alleen de wereld in stuurt. John John komt intussen al op eigen houtje naar huis van school of de scouts. Soms neemt hij met zijn vrienden een willekeurige tram en stelt hij tot zijn verbazing vast dat er ook zoiets als Vilvoorde of Groot-Bijgaarden bestaat. Op het ritme van zijn tramkaart ontdekt je zoon de wereld.

Zelfs Missy keert al weleens alleen terug van school. Dat vindt ze spannend, maar samen met haar broer alleen thuis blijven, klinkt toch nog opwindender. Dat vind jij ook. Toen een kameraadje kwam aanbellen om samen te skaten in de wijk, zei je zonder veel nadenken ja. Het vooruitzicht dat je dochter onder de hoede van haar broer thuis mag blijven, baart je meer zorgen.

Misschien is dat niet zo gek. Het sprookje van de wolf en de zeven geitjes is ook angstaanjagender dan dat van Roodkapje en de wolf. Van het donkere bos wéét je dat er gevaar loert, en kun je verwachten dat je kinderen wel zullen uitkijken. Dan is het risico dat binnenkomt of binnenzit onvoorspelbaarder.

Niet dat John John en Missy bang zijn. Veeleer integendeel. Dat ze al bij het ontbijt vragen wanneer jullie ’s avonds de baan op gaan, komt niet omdat ze dat moment vrezen. Ze kijken ernaar uit. Eindelijk alleen. Zodra ze de deur in het slot hoort vallen, klimt je dochter op een stoel voor de snoepkast.

Of zo stel je je het toch voor. Toen jullie de nog kleinere John John een allereerste keer in zijn eentje thuis lieten, zat hij bij terugkomst als een hondje bij de deur op jullie te wachten. Om de spanning te verbijten had hij geen snoep, maar een zak wortelen verslonden.

Terwijl jullie op de tram zitten, fantaseren jullie hoe je kinderen het er ditmaal van af zullen brengen. Of ze het stokbrood zullen aansnijden, of toch gewoon de zak Dorito’s zullen leegmaken. Of er iets zal ontploffen in de microgolf en of ze ook maar één seconde hun videoscherm zullen verlaten.

“Het huis staat er alleszins nog”, zeg je tegen je lief als je de sleutel weer in de thuisdeur steekt. Binnen tref je geen chaos aan, maar twee kinderen die hebben genoten van de vrijheid en het vertrouwen. Zelfs de zak chips is onaangeroerd. “We hebben de soep opgewarmd en netjes aan tafel gegeten”, zegt Missy. Je geeft haar een knuffel en negeert de broodkruimels in de zetel.