De kernuitstap is het soort verrotte kwestie geworden waar in dit land regeringen over vallen

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

De concurrentie is groot in een land waar regeringen kunnen vallen over dorpen en kieskringen, maar van alle politiek mismeesterde dossiers moet dat van de kernuitstap toch een van de ergste zijn. Een cynicus zou zeggen: ach, het gaat ook maar om de toekomst van onze energietransitie en energiebevoorrading, toch?

Het falen begint al bij het begin, nu bijna twintig jaar geleden, toen de kernuitstap in een wet werd gegoten, zonder dat er duidelijkheid geschapen werd over waarom en hoe dat dan wel moest gebeuren. Daarvoor was er nog tijd genoeg, zo klonk het telkens weer. In de vorige regeerperiode werd de einddatum voor de kernuitstap, met volle goedkeuring van MR én N-VA, nogmaals wettelijk gebetonneerd. Maar altijd sudderde het idee dat uitstel à la limite mogelijk zou blijven. Tot er geen tijd meer was, en uitstel bijna onmogelijk is geworden. Op dat moment staan we nu.

Met een visadempje schuifelt de regering nu naar de deadline in maart, wanneer echt voor eens en voor altijd beslist moet worden wat inmiddels al een paar keer eerder beslist is. De realiteit is: bijna niemand in de coalitie, behalve de ten diepste overtuigde groenen, wil die kernuitstap nog echt.

Tegelijk is het praktisch bijna onmogelijk geworden om de exit nog af te stoppen. Technische en procedurele hinderpalen zitten in de weg, maar het grootste obstakel is van financiële aard. Ook als er nog twee centrales open blijven – het maximale scenario – zal er vervangingscapaciteit nodig zijn om het verlies van de andere kerncentrales te compenseren. En dus gascentrales. Maar als de kernuitstap niet volledig wordt uitgevoerd, is de kans reëel dat de EU alsnog het opgetuigde subsidiemechanisme blokkeert. Zonder subsidies wordt het moeilijk om investeerders te overtuigen. Dan pas moeten we vrezen dat het licht uitgaat.

De kernuitstap heeft vooral een perceptieprobleem. Vanuit de zorg om het klimaat viel het sowieso al moeilijk uit te leggen dat een fossielvrije energiebron vervangen zou worden door meer gas en dus meer CO 2 . De huidige energiecrisis heeft daar zorgen over betaalbaarheid bovenop gelegd. Er is dan wel geen verband tussen de nu oplopende facturen en de latere kernuitstap, de crisis laat wel zien dat het riskant is om nog afhankelijker te worden van een energiebron die zo makkelijk de inzet wordt op een geopolitiek schaakbord. Politici die niet zonder mandaat willen vallen wekken maar beter niet de indruk dat ze gokken met de toekomstige koopkracht van hun kiezers.

Bijna niemand wil een beslissing nemen die bijna niet meer tegen te houden valt. En als de beslissing alsnog omgekeerd wordt, dreigt fataal gezichtsverlies voor de groene coalitiepartners. Dit is een verrotte kwestie geworden zonder nog een goede kant aan. Het soort kwestie waar in dit land regeringen over vallen.