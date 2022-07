Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik schroom niet om een onbekende aan te spreken op straat, maar krijg stress van een kappersbezoek. Zalig, die zachte stilzwijgende hoofdmassage aan de wastafel. Maar dan komt het moment dat ik moet gaan zitten op de stoel voor de spiegel en moet kijken naar mijn mottige kop met natte strengen. De kapper draait vervaarlijk om mij heen met een schaar en ik weet: nu is het de bedoeling dat we een praatje maken. We deelden al een vorm van intimiteit en misschien is dat de reden waarom ik niet weet hoe te beginnen. Ik probeer een ontvankelijke blik aan te nemen; het ziet er potsierlijk uit. Uit schaamte ga ik dan ook bijna elke keer naar een andere kapper. Mijn kapster van gisteren verbrak de ongemakkelijke stilte met ‘en voor de rest alles goed?’ Dat vond ik bijzonder. Dat ze het meteen al over de rest had. Misschien had ik moeten zeggen ‘ik ben hier niet voor geknipt’, maar zei ‘voor de rest voel ik mij best’, en ik voelde het gesprek samen met mijn strengen op de koude stenen vallen.