De kans dat mijn overvaller binnenkort weer op vrije voeten komt, is nog steeds minimaal

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. deze week: Jan-Albert Hootsen in Mexico-Stad.

De Mexicaanse rechtsstaat heeft op zijn zachtst gezegd niet het beste imago. Het land wordt al jaren geplaagd door crimineel geweld, en meer dan 90 procent van alle misdaden leidt nooit tot een veroordeling. Zelfs op de spaarzame momenten dat criminaliteit wél bestreden wordt, slaagt het apparaat van de staat erin dat op een dermate klungelige manier te doen, dat je als slachtoffer het gevoel krijgt zelf in de beklaagdenbank te staan.

Het overkwam me enkele weken geleden, toen ik een citatorio, een soort dagvaarding van het hoofdstedelijk Openbaar Ministerie, in de brievenbus vond. Ik werd gesommeerd om me binnen twee dagen te melden bij de rechtbank van het Reclusorio Norte (‘Huis van bewaring Noord’), een van de grootste gevangenissen van Mexico-Stad.

Het viel mee. Hoewel de brief op tamelijk dreigende toon was geschreven, ging het om een verzoek een document af te komen halen. De man die mijn partner en mij drie jaar geleden met een vuurwapen had overvallen in een bar en tot zeven jaar cel was veroordeeld, bleek een amparo te hebben ingediend, een verzoek tot opschorting van zijn celstraf wegens vermeende onregelmatigheden tijdens zijn arrestatie. Dat is in Mexico de normaalste zaak van de wereld, maar ik had de hulp nodig van Sara, een bevriende advocaat, om de citatorio te ontcijferen en me gerust te stellen: ik hoef niet naar het cachot, maar mag wel inzien wat mijn overvaller zoal beweert.

Zelfs gebruikmaken van je rechten als slachtoffer van een misdrijf is in Mexico-Stad een ware odyssee. Om de amparo te kunnen inkijken moest ik naar het Reclusorio Norte, dat op ruim anderhalf uur van mijn appartement ligt, in het uiterste noorden van de stad. Het enorme complex bestaat uit twee delen: rechts de gevangenis zelf, links een betonnen mastodont waar rechtbank, Openbaar Ministerie en een peloton zwaar overwerkte en slecht betaalde publieke advocaten kantoor houden. Aan de overkant van de ingang een rij restaurantjes en cafés, met toepasselijke namen als La Audiencia (‘De Hoorzitting’), en een half dozijn papierwinkeltjes waar dagelijks honderdduizenden documenten worden gekopieerd.

Uiteraard gaf de citatorio me bitter weinig aanwijzingen, maar een behulpzame bewaker wees me de weg. Boven aangekomen sloot ik achteraan een rij zwetende mannen in gekreukte overhemden die met dikke mappen geduldig wachtten voor een enorme zaal. Daar snelden tientallen ambtenaren met nog meer mappen van de ene naar de andere kant, op ieder moment gingen meerdere telefoons af, terwijl anderen tussen stapels papier van anderhalve meter hoog woest op toetsenborden ratelden. Ik was nieuwsgierig naar wie eigenlijk wie was, maar dat was in deze kafkaëske omgeving amper te achterhalen.

Het bewuste document bestond uit een twintigtal pagina’s vol zwaar juridisch taalgebruik, waaruit ik met veel moeite kon opmaken dat mijn overvaller beweert dat ik hem op de verkeerde plek zou hebben geïdentificeerd. Voor de zekerheid belde ik Sara. “Eigenlijk hoef je niets te doen”, verzekerde ze me. “Je kunt dit ter kennisgeving aannemen en er via een advocaat op reageren, maar verder is er niets aan de hand.” Ze voegde nog toe dat het een zeer slecht opgesteld amparo was; de kans dat mijn overvaller binnenkort weer op vrije voeten komt, is nog steeds minimaal.

Ik zuchtte maar even en pakte een kop koffie bij café De Hoorzitting. Het was inmiddels al een uur of vier, dus de anderhalf uur terug zouden in de avondspits tweeënhalf uur worden.