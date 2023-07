De juryleden hebben het rechtvaardigst mogelijke oordeel geveld en vooral niét gedaan wat zovelen graag hadden willen zien gebeuren

Misdaadjournalist Douglas Deconinck woonde dinsdag de langverwachte uitspraak in het terreurproces bij. ‘Het algemene gevoel is er een van verademing.’

De volksjury op het assisenproces rond de aanslagen van 22 maart heeft de Tunesische ex-IS-strijder Sofien Ayari vrijgesproken van de hoofdaanklacht tegen hem: moord met voorbedachtheid in een terroristische context. Is er ergens iemand die op een geloofwaardige manier kan aantonen dat hij pakweg tien maanden geleden bereid was om hier een halve euro op te vergokken?

Natuurlijk zullen we nooit weten in hoeverre de drie beroepsmagistraten, aanwezig en betrokken bij het geheime beraad, het verloop ervan hebben beïnvloed, maar toch.

Sofien Ayari heeft zich tijdens het proces een paar keer doen opmerken, maar dat waren niet de momenten waarop het nieuws daarover het hardst werd aangeklikt. Hij nam zonder veel pathetiek afstand van de prille twintiger die hij was toen hij vanuit economisch rampgebied genaamd Tunesië naar Syrië reisde om er avonturen te gaan beleven. “Ik zit hier om op uw vragen te antwoorden”, richtte hij zich tot de nabestaanden, toen hij eerst nog met enkele anderen deelnam aan de boycot van dit proces en na enkele dagen niet meer.

De man wordt deze zomer 30. Hij heeft net zoveel jaren celstraf achter zijn naam staan, opgelopen tijdens het vorige megaterreurproces in Parijs. En nog eens 20 jaar voor een eerder terreurproces in Brussel, rond de schietpartij in de Driesstraat. Hij is nu wel schuldig verklaard aan lidmaatschap van een terroristische organisatie, en gaat dus ook niet over de hele lijn vrijuit. Toch verraadt het arrest de wil van twaalf juryleden om vooral geen dik zwart kruis te trekken over het verdere aardse bestaan van Sofien Ayari.

Het arrest verschilt alleen al door deze vrijspraak diametraal op hoe de meeste Belgen, en al helemaal die op sociale media, zeven maanden lang naar dit proces hebben gekeken. Met termen als “laten wegrotten” of “geen verdere aandacht waard”. De gezworenen hebben de individuele verhalen aanhoord, van Salah Abdeslam, van Osama Krayem, van de mee op de hoofdaanklacht vrijgesprokken Rwandees Hervé Bayingana Muhirwa. De juryleden lijken met de grootst mogelijke aandacht te hebben geluisterd. Ze hebben het rechtvaardigst mogelijke oordeel geveld en vooral niét gedaan wat zovelen graag hadden willen zien gebeuren: zonder enig onderscheid alle verdachten zo zwaar als mogelijk veroordelen en bestraffen.

Je kan zeker wel een hoop kanttekeningen maken bij dit proces. Moest bij aanvang zo nodig met glazen boxen en naaktfouilleringen worden geflirt met de Europese Conventie rond de Rechten van de Mens? Moest dit werkelijk zeven maanden duren? Was het echt absoluut noodzakelijk om, Openbaar Ministerie zijnde, de broers Farisi na eerst een ellenlang voorarrest nog eens zeven maanden te gijzelen op dit proces, om dan aan het eind ervan zelf de dubbele vrijspraak te vorderen? Is de veroordeling van een dode, Osama Atar, niet eerder iets uit de middeleeuwen?

Het algemene gevoel is er een van verademing. Dit is hoe wij als rechtsstaat omgaan met de meest extreme geweldsvormen tegen onschuldige burgers. Streng waar nodig, maar ook empathisch.