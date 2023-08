De Italiaanse premier Meloni biedt geen terugkeer naar het verleden maar eerder een voorbode van de toekomst

Het kan soms snel gaan. Een paar maanden geleden puilden de kranten nog uit van onheilstijdingen over de nakende regeringsdeelname van Fratelli d’Italia. Een partij die haar wortels naar het Italiaanse fascisme traceerde zou nu de coalitie leiden in een van Europa’s grootste economieën. Honderd jaar na Mussolini’s Mars op Rome was het fascisme terug als Giorgia Meloni.

In de maanden daarna ging de alarmistische stemming liggen. Eind juli ging Meloni op visite bij president Biden, die haar met open armen verwelkomde. Macron keek in Parijs ook uit naar verdere samenwerking. De verzoening kwam met wat voorwaarden. Meloni’s regering zou materieel steun betuigen aan het Oekraïense leger en de NAVO eren. Voormalig premier Mario Monti – aangesteld na een coup in 2011 – gaf de regering een glanzende 8,5/10. “Ze doet het veel beter dan verwacht” stelde hij op de Italiaanse radio; het examen was met lof gehaald.

Binnenlands oogt Meloni’s plaatje nochtans niet vlekkeloos. De Italiaanse regering sloot een controversieel anti-migratieakkoord met Tunesië: foto’s van dode vluchtelingen in de woestijn deden online de ronde. Mandatarissen van Fratelli vatten het plan op om lgbt-koppels van het nationaal register te schrappen, terwijl een algemene aanval op migratie-ngo’s werd ingezet. Een partijleider noemde homoadoptie dan weer een “misdaad erger dan pedofilie”; een landbouwminister orakelde over de komende “omvolking.”

Internationaal blijven afkeurende reacties uit. Meloni is immers geen excentriekeling meer in het Europese concert der mogendheden. In Polen regeert Recht en Rechtvaardigheid met een comfortabele meerderheid. In Oostenrijk werd het cordon eerder doorbroken. In Zweden steunt de centrumrechtse coalitie op de extreemrechtse Democraten. In Finland trad de Partij der Finnen toe tot de regering. In Hongarije timmert Orban verder aan zijn patrimonium. En in Frankrijk wacht Marine Le Pen geduldig op haar presidentiële beurt. De conclusies lijken eenduidig: analisten zien een “extreemrechtse Europese Unie” om de hoek.

Zijn de jaren dertig daarmee definitief terug?

De stelling laat zich nogmaals betwijfelen. Het originele fascisme ontstond in een periode van intense sociale confrontatie. Zowel Hitler als Mussolini kwamen aan de macht nadat een arbeidersbeweging een gefaalde greep naar de macht had gedaan. Dat gespierde proletariaat is vandaag opvallend afwezig. Ook in Italië ondergaat het middenveld een diepe crisis. Meloni’s partij vergaarde niet eens een pluraliteit van de stemmen. In Frankrijk haalt het RN zijn beste scores in de regio’s met de hoogste onthoudingsgraad. In Polen regeert de clan van Kaczyński over een land waar minder dan 3 procent van de burgers lid zijn van een politieke partij.

Het nieuwe rechts teert daarmee vooral op demobilisatie: van kiezers, middelen en staten. Meloni biedt geen terugkeer naar het verleden, zoals de Britse historicus David Broder stelt, maar eerder een voorbode van de toekomst: rechtse identiteitspolitiek op kruissnelheid, samen met die typische tirannie van de lage verwachtingen in de eenentwintigste eeuw.

Ook in België is het nieuwe klimaat voelbaar. Vlaams Belang stuurde haar leden vorig jaar uit voor een cursus management aan de Vlerick Business School, ter voorbereiding van een mogelijke regeringsdeelname. VOKA gaf zelf al aan geen bezwaren te hebben tegen een coalitie tussen Belang en N-VA – zolang de partij haar programma maar respecteert.

Europa’s extreemrechtse opmars volgt geen natuurwet. In Spanje halveerde het aantal kiezers voor het extreemrechtse Vox, mede door de indrukwekkend lage inflatiecijfers die de linkse regering kon voorleggen. Vox slaagde er ondertussen wel in het zwaartepunt stevig naar rechts te verplaatsen: terwijl een derde van de Spaanse boeren het zaaien dit jaar achterwege lieten door aanhoudende droogte werd klimaat geen prominent campagnethema. Of een extreemrechts Europa die dreiging de baas kan is onduidelijk.